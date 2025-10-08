Markowe produkty za pół ceny w Biedronce. Klienci przecierają oczy ze zdumienia

Akcja Biedronki z pewnością ucieszy niejednego kawosza, ale nie każdy miłośnik „małej czarnej” na niej skorzysta. Zaoszczędzić mogą bowiem tylko „wybrani” konsumenci. Sieć skierowała swoją ofertę do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka. Na szczęście nie musisz się zbytnio wysilać, by trafić do tego grona. Wystarczy, że pobierzesz dedykowaną, bezpłatną aplikację na swój telefon komórkowy albo poprosisz o specjalną kartę przy kasie. Dostaniesz ją za darmo w każdym supermarkecie.

Jakie kawy kupisz za półdarmo w Biedronce?

Biedronka obniżyła o połowę ceny wszystkich kaw dwóch znanych i popularnych marek – Cafe d'Or oraz Woseba. Rabat zacznie jednak obowiązywać dopiero wtedy, gdy włożysz do koszyka co najmniej dwa produkty objęte promocją. Wtedy za tańszy spośród wybranych artykułów zapłacisz 50 procent mniej niż zwykle.

Pamiętaj przy tym o jeszcze jednej ważnej kwestii – sieć nałożyła na klientów pewne ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę nabywanych towarów w ramach opisanej akcji. W przypadku kawy Woseba limit dzienny to 4 opakowania (w tym dwa z rabatem) na jedno konto Moja Biedronka. Z kolei miłośnicy marki Cafe d'Or mogą kupić nieco więcej sztuk ulubionego produktu, bo aż 6 (w tym trzy po obniżonej cenie). Na zrobienie zapasów masz całkiem sporo czasu. Promocja trwa bowiem jeszcze kilka dni. Kończy się w sobotę, 11 października 2025 roku.

Jak przechowywać kawę?

Kawa jest wrażliwa na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć czy światło słoneczne. Pod ich wpływem traci swój cenny aromat i smak. Dlatego najlepiej przechowywać ją w suchym i szczelnym opakowaniu w zamykanej szafce kuchennej. Nie musisz od razu przesypywać zakupionego produktu do specjalnego pojemnika. Wystarczy, że zaopatrzysz się mocny klips przeznaczony do zamykania torebek z żywnością. Bez trudu znajdziesz je w niemal każdym większym sklepie czy supermarkecie.

