Owsianka, która leczy jelita? Dietetyk zdradza, które składniki robią najlepszą robotę

Owsianka to pyszne, ale też bardzo zdrowe śniadanie lub kolacja. Zawiera błonnik pokarmowy, a także witaminy z grupy B oraz składniki mineralne, takie jak magnez czy żelazo, które wspierają pracę serca i układu nerwowego. Syci na długo oraz pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Można podawać ją na wiele sposobów – z dodatkiem owoców, orzechów czy różnych przypraw, na przykład cynamonu.

Jak zrobić owsiankę dobrą na jelita? Przepis dietetyka

Dietetyk Michał Kot opublikował na swoim Instagramie nagranie, w którym podał przepis na pyszną owsiankę wspierającą zdrowie naszych jelit.

Jak do płatków owsianych dodasz kiwi, babkę płesznik i masło orzechowe, otrzymasz genialną owsiankę wspierającą zdrowie jelit dzięki wysokiej zawartości błonnika, beta-glukanów, antyoksydantów, a także aktynidyny z kiwi, czyli enzymu, który pomaga trawić białka – powiedział specjalista.

Zarówno kiwi, jak i orzechy dostarczają antyoksydantów, które zmniejszają stan zapalny w organizmie. Z kolei babka płesznik to małe nasiona, które są jednym z najcenniejszych naturalnych źródeł błonnika pokarmowego.

Przepis: Owsianka dobra na jelita Ta owsianka jest bardzo zdrowa, ale też naprawdę pyszna. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 438 Składniki 4 łyżki płatków owsianych (najlepiej górskich)

1 szklanka mleka lub napoju roślinnego

1 łyżka nasion babki płesznik

1 dojrzałe kiwi

1 łyżka masła orzechowego Sposób przygotowania Gotowanie owsiankiW rondelku zagotuj mleko lub napój roślinny. Dodaj płatki owsiane i gotuj na małym ogniu przez około 5 minut, aż zmiękną i owsianka lekko zgęstnieje. Mieszaj od czasu do czasu. Dodanie babki płesznikPod koniec gotowania dodaj łyżkę nasion babki płesznik. Gotuj jeszcze 1 minutę, cały czas mieszając. Nasiona szybko żelują – to normalne. Podanie owsiankiPrzełóż owsiankę do miski. Dodaj pokrojone kiwi i łyżkę masła orzechowego na wierzch.

Dlaczego trzeba dbać o zdrowie jelit?

Dbałość o zdrowie naszych jelit jest kluczowa dla całej kondycji organizmu. Mikrobiota jelitowa wpływa na znacznie więcej procesów niż tylko trawienie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że aż 70 procent komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Zdrowa flora bakteryjna jest więc niezbędna do odpowiedniego funkcjonowania układu immunologicznego. Co więcej, jelita często są nazywane „drugim mózgiem”. Mają więc także wpływ między innymi na nastrój czy sen. Zdrowe jelita zapewniają też wchłanianie niezbędnych składników odżywczych.

Żeby dbać o zdrowie jelit, jedz produkty bogate w błonnik pokarmowy. Ważne są także te, które zawierają probiotyki, na przykład jogurt, kefir czy maślanka. Dbaj też o prawidłowe nawodnienie (zwłaszcza, gdy jesz dużo błonnika). Ogranicz również spożywanie produktów prozapalnych, takich jak słodycze, żywność wysokoprzetworzona czy alkohol.

Czytaj też:

Jesz owsiankę na śniadanie? Dietetyk ujawnia, co może być zdrowsze dla ciebieCzytaj też:

Moja babcia piła ją na odchudzanie, ale ma dużo więcej korzyści. Poprawia zdrowie serca i wątroby