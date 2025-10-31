Ten „zdrowy” produkt to pułapka. Dietetyk tłumaczy, jak niszczy twoją wątrobę

Nie wszystkie produkty uznawane powszechnie za zdrowe rzeczywiście takie są. Często jednak nie zdajemy sobie z tego sprawy. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą eksperci, którzy szerzą tę wiedzę. Jednym z nich jest dietetyk dr Bartosz Kulczyński, który opublikował na YouTube nagranie, w którym wyjaśnił, że produktem, po który nie powinniśmy sięgać, jest syrop z agawy.

Ten produkt tylko udaje zdrowy

Dietetyk zauważył, że często jest on reklamowany jako dobra alternatywa dla cukru lub innych niezdrowych słodzików.

Sęk w tym, że w rzeczywistości i on do najzdrowszych nie należy – powiedział.

Wyjaśnił, że syrop z agawy jest uznawany za zdrowy, ponieważ zawiera małe ilości glukozy, a dominującym cukrem jest w nim fruktoza. Jak zauważył ekspert – fruktoza jest cukrem, który po spożyciu nie podnosi poziomu glukozy we krwi.

Wydawać by się mogło, że syrop z agawy faktycznie będzie dobrym wyborem. Niestety mało kto wspomina o tym, że fruktoza pochodząca z tego produktu wywiera negatywny wpływ na zdrowie – powiedział.

Specjalista podkreślił, że fruktoza podnosi poziom kwasu moczowego i trójglicerydów we krwi, sprzyja stłuszczeniu wątroby, a do tego bierze udział w powstawaniu toksycznych związków (zaawansowanych produktów glikacji), które sprzyjają pojawianiu się powikłań cukrzycowych. Ekspert podsumował, że syrop z agawy absolutnie nie jest zdrowym produktem.

Czym zastąpić cukier?

Osoby, które zastępowały cukier syropem z agawy, pewnie zastanawiają się, co teraz powinny zrobić. Należy wybrać inne słodzidło, które nie będzie negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Wśród najczęściej polecanych przez specjalistów znajdują się naturalne słodziki o zerowej lub znikomej kaloryczności. Jednym z najbezpieczniejszych zamienników jest stewia, którą pozyskuje się z liści tej rośliny i charakteryzuje się zerową kalorycznością. Można sięgnąć również po erytrytol (alkohol cukrowy, który nie podnosi poziomu glukozy we krwi).

