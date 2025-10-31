Złociste placki ziemniaczane jak u babci robię bez tarki. Przygotujesz je w 10 minut

Jeszcze kilka lat temu nie wyobrażałam sobie robienia placków ziemniaczanych bez użycia tarki. Pamiętam, jak babcia ścierała ziemniaki w starym garnku, ocierając co jakiś czas dłonie o przepastny fartuch. W całym domu roznosił się zapach smażenia i cebuli, a my — dzieciaki — staliśmy obok, czekając, aż pierwszy placek wyląduje na talerzu. I choć te wspomnienia mają w sobie coś magicznego, dziś wybieram inną wersję tych kultowych przysmaków – ekspresową. Robię je w 10 minut, bez bólu rąk i sterty naczyń do zmywania. Znasz już ten patent? Jeśli nie, musisz go koniecznie wypróbować.

Jak zrobić placki ziemniaczane bez tarki?

Zamiast trzeć ziemniaki — wrzucam je do blendera i w mgnieniu oka rozdrabniam je na kawałeczki. To samo robię z cebulą, a potem łączę wszystkie składniki na placki. Po kilkudziesięciu sekundach masa ma idealną konsystencję — ani zbyt wodnistą, ani zbyt gęstą. Właśnie ten moment jest kluczowy. Jeśli zauważysz, że masa „puszcza” zbyt dużo soku, odlej go. Nie wyrzucaj skrobi, która osadzi się na dnie. To naturalny zagęstnik. Dzięki niemu placki stają się jeszcze bardziej chrupiące. Dodanie do ziemniaków kilku łyżek kwaśnej śmietany lub jogurtu naturalnego sprawia zaś, że warzywa nie ciemnieją.

Potem wystarczy już tylko wyłożyć porcje masy ziemniaczanej na rozgrzany tłuszcz (na przykład olej). Warto je smażyć na średnim „ogniu” — zbyt duży spali brzegi, a przy zbyt małym placki nasiąkną tłuszczem. Po kilku minutach przewracam je na drugą stronę, a gdy zyskają złocisty kolor przysmaki lądują na talerz.

Przepis: Placki ziemniaczane z blendera Ta ekspresowa wersja klasycznych przysmaków świetnie smakuje i uzależnia. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Trdycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 257 w każdej porcji Składniki 600 g ziemniaków

1 cebula

1 jajko

3 łyżki mąki

2 łyżki kwaśnej śmietany lub jogurtu naturalnego

sól pieprz do smaku Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz cebulę i ziemniaki. Podziel je na mniejsze cząstki. Łączenie składnikówRozdrobnij warzywa w blenderze. Powinny mieć formę drobnych kawałeczków, a nie papki. Przełóż je do miski. Dodaj pozostałe składniki, a całość dokładnie wymieszaj. Smażenie plackówRozgrzej tłuszcz na patelni. Smaż masę partiami na złoty kolor (2-3 minuty z każdej strony).

Jak urozmaicić placki ziemniaczane z blendera?

Przedstawiona receptura na placki ziemniaczane z blendera daje kucharzom duże pole do popisu. Możesz ją śmiało urozmaicić. Wystarczy, że dodasz do masy lubiane składniki — na przykład natkę pietruszki, marchewkę, odrobinę czosnku, szczyptę imbiru, kardamonu czy słodkiej lub ostrej papryki. Tak naprawdę ogranicza cię jedynie wyobraźnia. Podawaj przysmaki niemal od razu po usmażeniu. Świetnie smakują w połączeniu z sosem jogurtowo-czosnkowym, gulaszem lub kleksem kwaśnej śmietany.

