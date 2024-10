Sposób na jajecznicę bez tłuszczu i smażenia podpowiedziała mi koleżanka. Jest zdrowiej i bardziej fit

Jajecznica to klasyczne danie, które można przyrządzić na wiele sposobów i które świetnie sprawdza się zarówno na śniadanie, jak i na kolację. Jest szybka w przygotowaniu, pożywna, a do tego jest doskonałym źródłem białka, które jest niezwykle ważne dla naszego organizmu. Co więcej, robiąc tę potrawę w odpowiedni sposób, możecie sprawić, że będzie jeszcze zdrowsza niż jej klasyczna wersja.

Jak zrobić jajecznicę bez smażenia?

Większość osób smaży jajecznicę – jest to najpowszechniejszy sposób przygotowania tego dania, jednak okazuje się, że nie jest on jedyny. Jajecznica może wyjść też miękka, lekka i wyjątkowo smaczna, jeśli przyrządzicie ją „na wodzie” bez użycia tłuszczu. Taka jajecznica będzie idealna dla osób, które są na diecie lekkostrawnej. Danie będzie też zdrowsze i wbrew pozorom – wcale nie wyjdzie suche.

Żeby otrzymać smaczną i pożywną jajecznicę, wystarczy wykorzystać gotującą się wodę. Najpierw należy wlać ją do garnka, a następnie zagotować. Gdy zacznie wrzeć, trzeba zmniejszyć ogień i na brzegach garnka ustawić miseczkę. Do niej musicie wlać rozkłócone jajka i gotować całość przez około 10-15 minut.

Inne sposoby na jajecznicę bez tłuszczu

Żeby zrobić jajecznicę bez użycia tłuszczu, możecie również zastąpić masło mlekiem. Jajecznica będzie miała wtedy cudownie kremową konsystencję. Na patelni trzeba tylko rozgrzać łyżkę mleka, a później postępować już tak jak zawsze, smażąc jajka. Kolejnym sposobem jest też przyrządzenie jajecznicy na patelni teflonowej – dzięki powłoce teflonowej jajka nie przywierają do patelni, więc nie ma potrzeby dodawania tłuszczu. Ostatnia metoda polega na zrobieniu tego dania w mikrofalówce – jest to szybka i wygodna opcja. Wystarczy roztrzepane jajka włożyć do naczynia żaroodpornego i podgrzać w urządzeniu. Koniecznie sprawdźcie też, jakie są inne trzy najzdrowsze wersje jajecznicy – w ten sposób zjecie o poranku też porządną porcję zielonych warzyw.

Czytaj też:

Polacy się nimi zajadają, a to najgorsze płatki śniadaniowe. Są dużo zdrowsze alternatywyCzytaj też:

Wieczorem zalewam je wodą, a rano wypijam. Dzięki temu nie wydaję pieniędzy na suplementy diety