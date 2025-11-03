Nie ryzykuj wahań cukru we krwi. Dietetyk radzi: rób to podczas posiłku

Utrzymanie stabilnego poziomu cukru we krwi jest niezwykle ważne nie tylko dla osób zmagających się z cukrzycą, ale dla każdego, kto chce zadbać o swoje samopoczucie i zdrowie. Współczesna dieta, bogata w przetworzone produkty i cukry proste, sprzyja gwałtownym wahaniom glukozy. Można jednak temu zapobiec. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński opublikował nagranie, w którym opowiedział, jak to zrobić.

Jak wyjaśnił dietetyk, spożywając posiłek zawierający węglowodany, w wyniku trawienia powstają małe cząsteczki cukru. Przedostają się one z jelit do krwioobiegu i w ten sposób podnoszą poziom cukru, czyli stężenie glukozy we krwi. Warto pamiętać, że węglowodany dzielą się na proste i złożone. Węglowodany proste, obecne między innymi w słodyczach, białym pieczywie czy słodzonych napojach, bardzo szybko podnoszą poziom glukozy we krwi. Z kolei węglowodany złożone, które znajdziemy w produktach pełnoziarnistych, warzywach i roślinach strączkowych, są trawione wolniej i zapewniają bardziej stabilny poziom energii.

Jak obniżyć poziom cukru po posiłku?

Najprostszym rozwiązaniem jest spożywanie mniejszej ilości cukru pod różnymi postaciami oraz produktów węglowodanowych, które potrafią gwałtownie podnieść stężenie glukozy po posiłku, na przykład produktów z jasnej mąki pszennej, białego ryżu czy ziemniaków. Jeśli jednak zdecydujemy się je jeść, warto zastosować trik polecany przez specjalistę.

Jedno z badań pokazało, że warto do takiego posiłku dodać ocet. Naukowcy z Grecji zauważyli, że w przypadku dań na bazie wspomnianych produktów ocet może sprawić, że poposiłkowy wzrost glukozy we krwi będzie niższy nawet o 42 procent w porównaniu do sytuacji, gdybyśmy w ogóle go nie stosowali – powiedział dietetyk.

Specjalista bazował na badaniu pt.: „Vinegar reduces postprandial hyperglycaemia in patients with type II diabetes when added to a high, but not to a low, glycaemic index meal”. Taki efekt prawdopodobnie wynika z tego, że kwas octowy obecny w occie spowalnia tempo, w jakim pokarm opuszcza żołądek i przechodzi do jelita cienkiego. W praktyce oznacza to, że glukoza ze strawionych produktów węglowodanowych wchłania się wolniej, co prowadzi do niższego i bardziej rozciągniętego w czasie wzrostu poziomu cukru we krwi po posiłku.

Taki ocet można dodać bezpośrednio do potrawy lub przygotować wodę z octem. Proporcje powinny wynosić jedną łyżkę octu na jedną szklankę wody. Taką miksturę należy wypić przed lub w trakcie posiłku.

Dlaczego nagły wzrost glukozy we krwi jest niekorzystny?

Wzrost glukozy we krwi to normalna reakcja organizmu, jednak w niektórych przypadkach jest on zbyt gwałtowny i intensywny, a konsekwencją tego są problemy zdrowotne. Dochodzi na przykład do przeciążenia trzustki. W odpowiedzi na szybki skok glukozy trzustka musi gwałtownie wydzielić dużą dawkę insuliny, hormonu obniżającego cukier. Z kolei szybki spadek cukru powoduje senność, bóle głowy, rozdrażnienie, wzmaga to także głód i ochotę na słodkie rzeczy. To prowadzi do sięgnięcia po słodką przekąskę i tak tworzy się „błędne koło” wahań cukru we krwi. Dodatkowo wznieca to stan zapalny w naszym ciele, a przez to tworzy się środowisko do rozwoju wielu chorób metabolicznych.

Ważne jest więc, by nasza dieta była w głównej mierze oparta na produktach o niskim indeksie glikemicznym i posiłkach komponowanych w zdrowy sposób, aby wzrost glukozy był powolny i umiarkowany.

