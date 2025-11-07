Nie mają ani grama mąki, a smakują obłędnie. Te placuszki poprawiają humor lepiej niż czekolada

Co zrobić, by szybko poprawić sobie humor? Mam na to niezawodny sposób. W kryzysowych sytuacjach sięgam po przepis na kaszotki. Wyglądają niepozornie, ale potrafią zdziałać prawdziwe „cuda”. Już jeden kęs wystarczy, by odzyskać dobry nastrój. Te placuszki nie mają ani grama mąki i białego cukru, a mimo to smakują obłędnie. Lepiej niż przekąski z niejednej restauracji. Aż trudno uwierzyć, że ich „bazą” są tanie, podstawowe produkty, które niemal każdy ma w swojej kuchni.

Jak zrobić kaszotki?

Gdy po raz pierwszy upichciłam te placuszki, rodzina od razu wiedziała, że trzeba je jakoś nazwać. Zwykłe słowo „placki” w żaden sposób nie oddawało ich wyjątkowego charakteru. Nie zastanawialiśmy się długo. Pomysł nasunął się sam. Wystarczył rzut oka na produkty wykorzystane do robienia przysmaków. Wśród nich dumnie królowała kasza manna.

Sam proces przygotowania placuszków również nie jest skomplikowany. Najbardziej pracochłonnym etapem jest ubicie piany z białek. Potem należy już tylko połączyć poszczególne składniki i usmażyć powstałe ciasto. Kasza manna zapewnia mu odpowiednią konsystencję, a banan naturalną słodycz. Dlatego danie nie potrzebuje już dodatku cukru.

pół szklanki kaszy manny

pół szklanki mleka

1 dojrzały banan

1 jajko Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj i obierz banana. Następnie go rozgnieć widelcem. Kaszę mannę zalej mlekiem i odstaw na około 20 minut, by napęczniała. Wybij jajko do miski. Oddziel żółtko od białka. Robienie masy na placuszkiNamoczoną kaszę wymieszaj z żółtkiem i rozgniecionym bananem. Ubij pianę z białka. Następnie delikatnie wmieszaj ją do ciasta, tak, by nie opadła. Smażenie placuszkówSmaż porcje masy na rozgrzanym tłuszczu aż nabiorą „rumieńców”.

Z czym podawać kaszotki?

Te placuszki są tak dobre, że nie potrzebują towarzystwa, by świetnie smakować. Jeśli chcesz możesz je jednak serwować z różnymi dodatkami Doskonale łączą się z mielonym cynamonem, jogurtem naturalnym oraz owocami, na przykład podsmażonymi kawałkami jabłek, musem z gruszek czy borówkami. Doskonale współgrają też z masłem orzechowym, kawałkami gorzkiej czekolady czy odrobiną miodu. Wybór zależy tak naprawdę wyłącznie od indywidualnych preferencji. Warto przy tym pamiętać, by nie przesadzić. Czasem mniej znaczy więcej. Zbyt duża ilość produktów może zdominować mocno podniesie kaloryczność przekąsek. Poza tym może je przytłoczyć. A przecież zupełnie nie o to chodzi.

