Nie kefir, nie śmietana. Makłowicz do naleśników dodaje coś lepszego. Wystarczy 1 szklanka

Naleśniki są znane i lubiane w naszym kraju. Często kojarzą się z dzieciństwem, gdy smażyły je nasze babcie lub mamy. To danie można podawać na wiele różnych sposobów. Cudownie smakuje w wersji „na słodko”, na przykład z twarogiem, świeżymi owocami, dżemem lub czekoladą. Śmiało można je jednak też zaserwować na obiad w wersji wytrawnej, ze szpinakiem, smażonymi pieczarkami czy szynką i serem. Niezależnie od nadzienia, najważniejsze jest jednak to, by ciasto naleśnikowe było idealnie przygotowane.
To Robert Makłowicz dodaje do naleśników
W tej sytuacji warto więc zainspirować się metodą Roberta Makłowicza, czyli jednego z najbardziej znanych kucharzy w naszym kraju. Żeby naleśniki wyszły bardzo delikatne i elastyczne, należy do nich dodać maślankę. Wpływa ona na strukturę ciasta, sprawiając, że nie jest ono zbyt ciężkie. Pozwala także na uzyskanie bardziej złocistej i chrupiącej skórki podczas smażenia. Na koniec są też bardzo elastyczne, dzięki czemu z łatwością zwiniesz je w rulonik przed podaniem. Stają się też bardziej puszyste i zwarte niż te przygotowane tylko na mleku czy wodzie.
Przepis: Naleśniki z maślanką
Naleśniki z tego przepisu wychodzą cudownie delikatne. Nikt się im nie oprze
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 20 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 192 w każdej porcji
Składniki
- 1 szklanka maślanki
- 2 jajka
- 1 szklanka mąki pszennej
- 1 łyżka cukru
- 1 łyżka oleju
- szczypta soli
Sposób przygotowania
- Mieszanie mokrych składnikówW dużej misce połącz maślankę oraz jajka. Dokładnie wymieszaj, aż składniki się połączą.
- Dodawanie pozostałychStopniowo dodawaj mąkę, cukier oraz szczyptę soli. Mieszaj, aż ciasto będzie gładkie i jednolite. Dodaj łyżkę oleju i ponownie wymieszaj, aby składniki się połączyły. Dzięki temu naleśniki będą bardziej elastyczne.
- Smażenie naleśnikówRozgrzej patelnię. Wlej porcję ciasta, rozprowadzając je równomiernie na całej powierzchni patelni. Smaż przez około 2 minuty z każdej strony.
O czym pamiętać, robiąc naleśniki?
Kulinarne patentów na pyszne naleśniki jest jednak znacznie więcej. Do ciasta dobrze jest dodać odrobinę oleju, dzięki temu nie będziesz musiał rozgrzewać go już na patelni, a naleśniki dalej będą się pięknie smażyć. Żeby miały więcej smaku i cudownie pachniały – możesz dodać do nich oliwę smakową. Jeżeli z kolei chcesz, żeby były bardziej treściwe – możesz dodać trochę śmietany. Woda gazowana sprawi, że naleśniki będą bardziej delikatne i pulchne.
Patentem, który osobiście bardzo lubię, jest robienie ciasta naleśnikowego w blenderze kielichowym. W ten sposób nie ma ryzyka, że powylewa mi się podczas mieszania. Dodatkowo nie muszę przejmować się też grudkami, ponieważ zawsze jest ono jedwabiście gładkie.
