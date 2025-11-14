Nie kefir, nie śmietana. Makłowicz do naleśników dodaje coś lepszego. Wystarczy 1 szklanka

Naleśniki są znane i lubiane w naszym kraju. Często kojarzą się z dzieciństwem, gdy smażyły je nasze babcie lub mamy. To danie można podawać na wiele różnych sposobów. Cudownie smakuje w wersji „na słodko”, na przykład z twarogiem, świeżymi owocami, dżemem lub czekoladą. Śmiało można je jednak też zaserwować na obiad w wersji wytrawnej, ze szpinakiem, smażonymi pieczarkami czy szynką i serem. Niezależnie od nadzienia, najważniejsze jest jednak to, by ciasto naleśnikowe było idealnie przygotowane.

To Robert Makłowicz dodaje do naleśników

W tej sytuacji warto więc zainspirować się metodą Roberta Makłowicza, czyli jednego z najbardziej znanych kucharzy w naszym kraju. Żeby naleśniki wyszły bardzo delikatne i elastyczne, należy do nich dodać maślankę. Wpływa ona na strukturę ciasta, sprawiając, że nie jest ono zbyt ciężkie. Pozwala także na uzyskanie bardziej złocistej i chrupiącej skórki podczas smażenia. Na koniec są też bardzo elastyczne, dzięki czemu z łatwością zwiniesz je w rulonik przed podaniem. Stają się też bardziej puszyste i zwarte niż te przygotowane tylko na mleku czy wodzie.

Przepis: Naleśniki z maślanką Naleśniki z tego przepisu wychodzą cudownie delikatne. Nikt się im nie oprze Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 192 w każdej porcji Składniki 1 szklanka maślanki

2 jajka

1 szklanka mąki pszennej

1 łyżka cukru

1 łyżka oleju

szczypta soli Sposób przygotowania Mieszanie mokrych składnikówW dużej misce połącz maślankę oraz jajka. Dokładnie wymieszaj, aż składniki się połączą. Dodawanie pozostałychStopniowo dodawaj mąkę, cukier oraz szczyptę soli. Mieszaj, aż ciasto będzie gładkie i jednolite. Dodaj łyżkę oleju i ponownie wymieszaj, aby składniki się połączyły. Dzięki temu naleśniki będą bardziej elastyczne. Smażenie naleśnikówRozgrzej patelnię. Wlej porcję ciasta, rozprowadzając je równomiernie na całej powierzchni patelni. Smaż przez około 2 minuty z każdej strony.

O czym pamiętać, robiąc naleśniki?

Kulinarne patentów na pyszne naleśniki jest jednak znacznie więcej. Do ciasta dobrze jest dodać odrobinę oleju, dzięki temu nie będziesz musiał rozgrzewać go już na patelni, a naleśniki dalej będą się pięknie smażyć. Żeby miały więcej smaku i cudownie pachniały – możesz dodać do nich oliwę smakową. Jeżeli z kolei chcesz, żeby były bardziej treściwe – możesz dodać trochę śmietany. Woda gazowana sprawi, że naleśniki będą bardziej delikatne i pulchne.

Patentem, który osobiście bardzo lubię, jest robienie ciasta naleśnikowego w blenderze kielichowym. W ten sposób nie ma ryzyka, że powylewa mi się podczas mieszania. Dodatkowo nie muszę przejmować się też grudkami, ponieważ zawsze jest ono jedwabiście gładkie.

