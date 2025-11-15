Najzdrowsze śniadanie? Jego zrobienie jest łatwiejsze, niż myślisz. Musisz pamiętać o tej zasadzie

Śniadanie jest jednym z najważniejszych posiłków w ciągu dnia. Bardzo ważne jest więc zadbanie o to, by rano na nasz talerz trafiały pełnowartościowe i bogate w składniki odżywcze produkty. Pamiętaj, że odpowiednio skomponowane śniadanie pomaga utrzymać koncentrację przez kolejne godziny, poprawia samopoczucie i wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Warto więc zatroszczyć się o to, co jemy o poranku.

Jak przygotować zdrowe śniadanie?

Nie ma jednego produktu lub uniwersalnego przepisu na zdrowe śniadanie. Eksperci od odżywiania zgodnie twierdzą, że podstawą jest różnorodność i to, by dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Odpowiednim wyborem są płatki owsiane, ponieważ zawierają dużą ilość błonnika pokarmowego, który dobrze wpływa na zdrowie naszych jelit, sprawiając też, że dłużej czujemy się syci. To jednak nie wszystko, ponieważ zawierają też cenne witaminy z grupy B, magnez, żelazo i przeciwutleniacze. Są dobrą podstawą śniadania, jednak najlepiej przygotować je wieczorem, by moczyły się całą noc w wodzie lub mleku. Dzięki temu organizm łatwiej będzie przyswajał składniki odżywcze w nich zawarte. Koniecznie dodaj do owsianki też owoce, warzywa, jogurt. W ten sposób w jednym posiłku zjesz więcej wartościowych produktów.

Niezwykle istotne jest, aby śniadanie składało się z dobrej kombinacji składników odżywczych. Chodzi między innymi o białko, zdrowe tłuszcze, węglowodany złożone, ale także błonnik, witaminy i minerały. Dobrym dodatkiem do śniadania jest też kawa, ponieważ jest pełna antyoksydantów, jednak pamiętaj, że nie należy jej pić w nadmiarze. Koniecznie sprawdź też, jakie jest najlepsze śniadanie zdaniem naukowców z Harvardu. Z kolei dietetyk dr Bartosz Kulczyński poleca jeść na śniadanie szakszukę – już sama obecność jajek sprawia, że jest ono wartościowe. Zawiera też pomidory i czosnek, czyli kolejne zdrowe produkty.

Z jedzenia tych produktów na śniadanie lepiej zrezygnuj

O poranku należy jednak unikać kilku popularnych propozycji śniadaniowych. Mowa między innymi o jogurtach owocowych, które zazwyczaj zawierają duże ilości cukru. Lepiej postawić na jogurt naturalny i samodzielnie dodać do niego owoce, miód, orzechy. W ten sposób będzie o wiele zdrowiej.

Lepiej nie sięgaj też po gotowe batoniki zbożowe. One również zazwyczaj są bogate w cukier oraz inne sztuczne dodatki. Lepszym rozwiązaniem jest zrobienie ich samodzielnie. Podobna zasada dotyczy gotowych smoothie, które można kupić w wielu sklepach. Je również znacznie korzystniej jest przyrządzić samemu w domu ze świeżych owoców i warzyw. Złym wyborem są też słodkie bułeczki i „kolorowe” płatki śniadaniowe. Zobacz za to, jakie płatki z Biedronki poleca dietetyczka.

