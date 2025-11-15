Seniorzy powinni to podjadać codziennie. Eksperci: wspiera serce i długowieczność

Seniorzy chętnie włączają do diety różne gotowe przekąski ze sklepowej półki. To wygodne i szybkie rozwiązanie, ale nie zawsze służy zdrowiu. Większość przegryzek, które można znaleźć w sklepach należy do produktów wysokoprzetworzonych. A te, zamiast wspomagać organizm, rujnują go od środka, zwłaszcza gdy są spożywane w dużych ilościach. Eksperci radzą, by zamienić je na pewne niepozorne owoce. Zobacz, co i dlaczego warto włączyć do diety.

Najlepsza przekąska dla seniorów

Specjaliści polecają oliwki. Te niepozorne owoce są źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (głównie kwasu oleinowego). Związki te – jak wskazuje Edyta Kwiatkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – odgrywają istotną rolę w profilaktyce schorzeń układu krążenia, takich jak na przykład miażdżyca czy choroba wieńcowa.

Liczne badania wskazują, że dieta bogata w oliwę z oliwek hamuje rozwój miażdżycy tętnic i obniża cholesterol w surowicy krwi. Kwas oleinowy zmniejsza ryzyko peroksydacji lipidów w lipoproteinach (LDL i HDL) i w związku z tym zapobiega tworzeniu się płytek miażdżycowych – wyjaśnia ekspertka w artykule pod tytułem „Właściwości zdrowotne oliwy z oliwek”.

Układ sercowo-naczyniowy wspierają również zawarte w oliwkach wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA). Wpływają pozytywnie nie tylko na profil lipidowy. Przeciwdziałają powstawaniu arytmii. Obniżają ciśnienie tętnicze krwi, uelastyczniają ściany tętnic i redukują stany zapalne. Podobne działają obecne w oliwkach polifenole. Mają one silne właściwości antyoksydacyjne. Wymiatają wolne rodniki z organizmu, spowalniają procesy starzenia i chronią komórki przed uszkodzeniem.

Dowiedli tego włoscy naukowcy. Przeprowadzili badanie pilotażowe, które wykazało, że spożywanie 12 zielonych oliwek na dobę w ciągu 30 dni może istotnie obniżyć markery stresu oksydacyjnego. Z kolei greccy eksperci wracają uwagę na inną istotną kwestię – stosowanie w kuchni wyłącznie oliwę z oliwek (przy jednoczesnej rezygnacji z masła oraz innych rodzajów tłuszczu) wiąże się z wyższym poziomem wskaźnika pomyślnego starzenia się (SA – Successful Aging), zwłaszcza w grupie osób po 70 roku życia.

W związku z tym strategie zdrowia publicznego powinny promować częstsze stosowanie oliwy z oliwek w codziennej diecie, by wspierać zdrowe starzenie się i długowieczność – czytamy w artykule „The Effect of Exclusive Olive Oil Consumption on Successful Aging: A Combined Analysis of the ATTICA and MEDIS Epidemiological Studies”.

Jak włączyć do diety oliwki?

Oliwki świetnie sprawdzają się jako przekąska lub dodatek do sałatek, pod warunkiem że wybierasz naturalne produkty z niską zawartością sodu. Powinny być częścią zbilansowanej diety i aktywnego stylu życia – same nie zastąpią ruchu ani profilaktyki zdrowotnej. Sięgaj po nie z umiarem, bo nawet zdrowe produkty w nadmiarze mogą szkodzić. Nie są też zalecane osobom z alergiami, nadciśnieniem, chorobami nerek czy refluksem żołądkowo-jelitowym. W razie wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem.

