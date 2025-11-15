Pamiętasz tę kaszę? Naukowcy: to polski skarb dla jelit i stabilnej glikemii – sprawdź, jak działa

Jest ogólnodostępna, ale wiele osób mija ją w sklepie bez mrugnięcia okiem. Nie wie, ile przez to traci. Ten niepozorny produkt kryje bowiem w sobie ogromny prozdrowotny potencjał, którego mogłyby mu pozazdrościć nawet modne superfoods z drugiego końca świata. Kiedyś był podstawą obiadu, dziś sięgają po niego głównie seniorzy i dietetycy. Zobacz, czemu warto wziąć z nich przykład.

Zapomniany przysmak polskim superfoodem

Na miano polskiego superfood bez wątpienia zasługuje kasza jęczmienna. Ma bowiem wiele cennych właściwości. Zwróciła na nie uwagę między innymi dietetyk Milena Nosek. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w mediach społecznościowych. Produkt ten – jak zauważa ekspertka – obfituje w rozpuszczalną frakcję błonnika, czyli beta-glukany. To związki zbawienne dla jelit. Pomagają obniżać poziom „złego” cholesterolu (LDL). To działanie zostało potwierdzone zarówno przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority – EFSA), jak i Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA).

Obie organizacje dopuściły oficjalne oświadczenia zdrowotne dotyczące beta-glukanów pochodzących z jęczmienia. Co więcej, liczne publikacje wskazują, że już niewielkie ilości tego błonnika mogą poprawiać kontrolę glikemii po posiłkach i ustabilizować poziom cukru w organizmie. Wspomniał o tym między innymi Łukasz Kopiasz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

Wyniki wielu badań na ten temat pozwoliły zastosować na produktach spożywczych oświadczenie zdrowotne, które brzmi „Stosowanie beta-glukanów pochodzących z owsa lub jęczmienia w ramach posiłku pomaga ograniczyć wzrost poziomu glukozy we krwi po tym posiłku”. Oświadczenie takie może być stosowane wtedy, gdy produkt spożywczy zawiera co najmniej 4 g owsianego i/lub jęczmiennego beta-glukanu na każde 30 g węglowodanów przyswajalnych spożytych w ramach jednego posiłku – czytamy w artykule zatytułowanym „Właściwości prozdrowotne i mechanizmy działania beta-glukanów zbożowych”

Ekspert zwraca również uwagę na fakt, że beta-glukany wykazują właściwości prebiotyczne. Wspierają prawidłowy rozwój mikrobioty i namnażanie się „dobrych” bakterii bytujących w układzie pokarmowym. Co więcej, działają przeciwzapalnie i wzmacniają mechanizmy obronne organizmu. Poza tym mogą odegrać istotną rolę w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych. Warto podkreślić, że kasza jęczmienna wyróżnia się też wysoką zawartością składników mineralnych, takich jak selen, magnez, fosfor oraz niacyna (witamina B3). Te mikroelementy poprawiają pracę mózgu i wzmagają koncentrację.

Jak włączyć kaszę jęczmienną do diety?

Kasza jęczmienna jest uniwersalnym produktem i można wykorzystać ją w kuchni na mnóstwo sposobów. To doskonały zamiennik ryżu czy makaronu. Świetnie pasuje do różnego rodzaju zup. Warto dorzucać ją do owsianek lub sałatek. Wspaniale sprawdza się również jako nadzienie do gołąbków, cukinii, pierogów czy papryk, a także „jarskich” przysmaków, na przykład kotletów.

Czytaj też:

Jedz ten produkt po 60-tce! Naukowcy potwierdzają: spowalnia starzenie i obniża stan zapalnyCzytaj też:

Lekarz ostrzega: ten niedobór skraca życie. Seniorzy muszą mieć się na baczności