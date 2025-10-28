Zamiast szynki i sera robię tę pastę na kanapki. Pyszna, zdrowa i gotowa w 10 minut

Choć najczęściej jemy kanapki z serem i szynką, to warto czasem sięgnąć po coś innego. Chodzi między innymi o urozmaicenie smakowe, ale też wartości odżywcze. Pasty kanapkowe są świetną i zdrową alternatywą. Wcale nie musisz kupować gotowych w sklepie, ponieważ bez problemu zrobisz je samodzielnie w domu i wcale nie zajmie ci to dużo czasu.
Jak zrobić szybką i zdrową pastę kanapkową?
Moim ulubionym dodatkiem do chleba jest smarowidło z tuńczyka, jajek i ogórka kiszonego. Przygotowuje się ją w naprawdę błyskawicznym tempie. Wystarczy ugotować jajka na twardo, rozdrobnić je widelcem i wymieszać z tuńczykiem. Do tego trzeba dodać odrobinę majonezu, pokrojone ogórki kiszone i całość wymieszać. Na koniec wystarczy doprawić solą i pieprzem. Możesz też dodać odrobinę natki pietruszki, jeśli masz ochotę.
Przepis: Pasta kanapkowa z tuńczykiem
Ta pasta to moje ulubione smarowidło do chleba, koniecznie spróbuj.
- Kategoria
- Dodatek
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 15 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 172 w każdej porcji
Składniki
- 1 puszka tuńczyka w sosie własnym
- 2–3 jajka
- 2–3 ogórki kiszone
- 2–3 łyżki majonezu (można użyć lekkiego)
- sól i świeżo mielony pieprz do smaku
Sposób przygotowania
- Ugotuj jajkaWłóż jajka do garnka z zimną wodą. Doprowadź do wrzenia i gotuj ok. 8–10 minut, aż będą na twardo. Następnie ostudź je w zimnej wodzie i obierz ze skorupek.
- Rozdrobnij jajkaPokrój lub rozgnieć jajka widelcem w misce na drobne kawałki.
- Dodaj tuńczykaOtwórz puszkę tuńczyka, odlej nadmiar płynu i dodaj do jajek. Delikatnie wymieszaj, aby składniki się połączyły.
- Dodaj ogórki i majonezPokrój ogórki kiszone w drobną kostkę. Dodaj je do jajek z tuńczykiem wraz z majonezem. Wymieszaj wszystko dokładnie, aż pasta będzie jednolita. Dodaj szczyptę soli i pieprzu.
Ta pasta nie wymaga dużo pracy, a smakuje naprawdę doskonale. Do tego z uwagi na tuńczyka jest bardzo zdrowa. Zawiera on znaczne ilości kwasów omega-3, które pomagają obniżyć poziom „złego” cholesterolu, zmniejszając w ten sposób ryzyko chorób serca. Pamiętaj jednak, by wybierać tuńczyka w sosie własnym, ponieważ będzie miał on mniej kalorii i tłuszczu niż ten w oleju. Kolejnym wartościowym składnikiem są jajka, które są doskonałym źródłem białka, ale również witamin A, D, E i K.
Inne pomysły na smarowidła do chleba
Ciekawych propozycji na pasty kanapkowe jest naprawdę bardzo dużo. Klasykiem, który ja sama uwielbiałam w dzieciństwie, jest twaróg z odrobiną jogurtu naturalnego i pokrojonym szczypiorkiem. Całość należy doprawić solą. Świetnie smakuje też pasta z awokado i jajka – jest lekka i pełna wartościowych tłuszczów. Możesz przyrządzić też smarowidło do chleba z ciecierzycy, czyli popularny hummus. Jeśli kupujesz gotowy – koniecznie dopraw go czosnkiem, cytryną i oliwą z oliwek, a będzie smakować znacznie lepiej. Ciekawą alternatywą jest również dodatek do pieczywa z makreli wędzonej i twarogu – ma intensywny smak i dobrze komponuje się z warzywami. Koniecznie zrób też pastę z serkiem wiejskim, jajkami i awokado.
