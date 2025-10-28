Zamiast szynki i sera robię tę pastę na kanapki. Pyszna, zdrowa i gotowa w 10 minut

Choć najczęściej jemy kanapki z serem i szynką, to warto czasem sięgnąć po coś innego. Chodzi między innymi o urozmaicenie smakowe, ale też wartości odżywcze. Pasty kanapkowe są świetną i zdrową alternatywą. Wcale nie musisz kupować gotowych w sklepie, ponieważ bez problemu zrobisz je samodzielnie w domu i wcale nie zajmie ci to dużo czasu.

Jak zrobić szybką i zdrową pastę kanapkową?

Moim ulubionym dodatkiem do chleba jest smarowidło z tuńczyka, jajek i ogórka kiszonego. Przygotowuje się ją w naprawdę błyskawicznym tempie. Wystarczy ugotować jajka na twardo, rozdrobnić je widelcem i wymieszać z tuńczykiem. Do tego trzeba dodać odrobinę majonezu, pokrojone ogórki kiszone i całość wymieszać. Na koniec wystarczy doprawić solą i pieprzem. Możesz też dodać odrobinę natki pietruszki, jeśli masz ochotę.

Przepis: Pasta kanapkowa z tuńczykiem Ta pasta to moje ulubione smarowidło do chleba, koniecznie spróbuj. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 172 w każdej porcji Składniki 1 puszka tuńczyka w sosie własnym

2–3 jajka

2–3 ogórki kiszone

2–3 łyżki majonezu (można użyć lekkiego)

sól i świeżo mielony pieprz do smaku Sposób przygotowania Ugotuj jajkaWłóż jajka do garnka z zimną wodą. Doprowadź do wrzenia i gotuj ok. 8–10 minut, aż będą na twardo. Następnie ostudź je w zimnej wodzie i obierz ze skorupek. Rozdrobnij jajkaPokrój lub rozgnieć jajka widelcem w misce na drobne kawałki. Dodaj tuńczykaOtwórz puszkę tuńczyka, odlej nadmiar płynu i dodaj do jajek. Delikatnie wymieszaj, aby składniki się połączyły. Dodaj ogórki i majonezPokrój ogórki kiszone w drobną kostkę. Dodaj je do jajek z tuńczykiem wraz z majonezem. Wymieszaj wszystko dokładnie, aż pasta będzie jednolita. Dodaj szczyptę soli i pieprzu.

Ta pasta nie wymaga dużo pracy, a smakuje naprawdę doskonale. Do tego z uwagi na tuńczyka jest bardzo zdrowa. Zawiera on znaczne ilości kwasów omega-3, które pomagają obniżyć poziom „złego” cholesterolu, zmniejszając w ten sposób ryzyko chorób serca. Pamiętaj jednak, by wybierać tuńczyka w sosie własnym, ponieważ będzie miał on mniej kalorii i tłuszczu niż ten w oleju. Kolejnym wartościowym składnikiem są jajka, które są doskonałym źródłem białka, ale również witamin A, D, E i K.

Inne pomysły na smarowidła do chleba

Ciekawych propozycji na pasty kanapkowe jest naprawdę bardzo dużo. Klasykiem, który ja sama uwielbiałam w dzieciństwie, jest twaróg z odrobiną jogurtu naturalnego i pokrojonym szczypiorkiem. Całość należy doprawić solą. Świetnie smakuje też pasta z awokado i jajka – jest lekka i pełna wartościowych tłuszczów. Możesz przyrządzić też smarowidło do chleba z ciecierzycy, czyli popularny hummus. Jeśli kupujesz gotowy – koniecznie dopraw go czosnkiem, cytryną i oliwą z oliwek, a będzie smakować znacznie lepiej. Ciekawą alternatywą jest również dodatek do pieczywa z makreli wędzonej i twarogu – ma intensywny smak i dobrze komponuje się z warzywami. Koniecznie zrób też pastę z serkiem wiejskim, jajkami i awokado.

