Czujesz, że cukinia dziwnie smakuje? Nie ignoruj tego, bo możesz sobie nieźle zaszkodzić

Cukinia to pyszne i bardzo zdrowe warzywo, które warto włączyć do codziennej diety. Jest delikatna w smaku, niskokaloryczna i bogata w witaminy oraz składniki mineralne, takie jak potas, magnez czy witamina C. Świetnie sprawdza się w różnych daniach – można ją grillować, smażyć, piec, faszerować, a nawet dodawać do ciast i placków. Cukinia jest lekkostrawna i dobrze wpływa na trawienie, dlatego warto włączyć ją do swojego jadłospisu. Trzeba jednak uważać, ponieważ czasami może ona zaszkodzić.

Gorzkiej cukinii nie wolno jeść

Gorzka cukinia może być niebezpieczna dla zdrowia, ponieważ zawiera toksyczne związki zwane kukurbitacynami. To naturalne substancje chemiczne, które roślina wytwarza w odpowiedzi na przykład upał czy niewłaściwą uprawę. Spożycie takiej cukinii może prowadzić do tzw. zespołu zatrucia pokarmowego wywołanego kukurbitacynami, objawiającego się silnymi bólami brzucha, wymiotami i biegunką. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do odwodnienia czy poważniejszych komplikacji zdrowotnych, które wymagają hospitalizacji. Dlatego, jeśli cukinia ma gorzki smak – nie należy jej jeść, nawet po ugotowaniu (gotowanie czy pieczenie nie eliminuje kukurbitacyny i jej toksycznych właściwości).

Do jakich potraw wykorzystać cukinię?

Cukinia to wyjątkowo wszechstronne warzywo, które doskonale sprawdza się w kuchni zarówno na surowo, jak i po obróbce termicznej. Można z niej przygotować lekkie placki, dodać do leczo, risotto czy makaronów, a także wykorzystać jako składnik zup lub farszu do zapiekanek. Cukinia świetnie nadaje się również do grillowania oraz pieczenia – na przykład w formie warzywnych łódeczek nadziewanych mięsem mielonym z przyprawami i posypanych żółtym serem, który cudownie roztapia się podczas pieczenia. Delikatny smak cukinii sprawia, że dobrze komponuje się nawet w słodkich wypiekach, takich jak ciasto czekoladowe z cukinią.

