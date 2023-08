Placki ziemniaczane bez tarcia ziemniaków. Jest na to prosty patent

Placki ziemniaczane są popularnym daniem w wielu krajach, zwłaszcza w Europie Wschodniej. Również w Polsce mają swoich zwolenników ze względu na to, że jest to szybka, tania, prosta i naprawdę smaczna potrawa. Można je podawać solo, ale też na słono lub na słodko (co dla wielu osób może być sporym zaskoczeniem). Kuszą swoją złocistą barwą i wspaniałym zapachem. Choć ich przygotowanie naprawdę nie należy do trudnych, to jedyną czynnością, która zapewne zniechęca do ich robienia, jest żmudne ścieranie ziemniaków. Znamy jednak sposób, by przygotować je bez tego.

Jak zrobić placki ziemniaczane bez tarcia ziemniaków?

Uciążliwą czynność, jaką jest ścieranie ziemniaków na tarce, z powodzeniem możecie pominąć. Jest na to znacznie prostszy i szybszy sposób. Jak zrobić placki ziemniaczane bez tarcia kartofli? Wystarczy, że przygotujecie je z ugotowanych ziemniaków – warzywa trzeba jedynie rozgnieść, wymieszać z innymi dodatkami i gotowe. W ten sposób zaoszczędzicie dużo czasu oraz pracy i z pewnością będziecie częściej korzystać z tej właśnie metody.

Żeby nie trudzić się i nie ścierać ziemniaków – możecie też użyć wyciskarki. Jeśli przepuścicie przez nią ugotowane ziemniaki – uzyskacie pulchną masę na placki ziemniaczane. Niestety w plackach przygotowanych tym sposobem nie będą wyczuwalne chrupiące kawałki ziemniaków – warto wziąć to pod uwagę, ponieważ dla wielu osób jest to dużą zaletą tego dania. Jeśli macie w domu robota kuchennego – możecie tam włożyć cząstki surowych ziemniaków – dzięki temu czas wykonania tej potrawy się skróci, a wy nadal będziecie mogli delektować się chrupiącymi kawałeczkami warzyw. Możecie też przygotować placki ziemniaczane z blendera kielichowego – wystarczy, że wrzucicie tam wszystkie składniki pokrojone na drobniejsze kawałki i włączycie wysokie obroty. Dobrym pomysłem jest też użycie sokowirówki – w ten sposób również powstanie masa, z której zrobicie placki ziemniaczane.

Przepis: Placki ziemniaczane Te placki ziemniaczane są szalenie smaczne, a do tego zrobicie je w kilkanaście minut. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 500 gram ugotowanych ziemniaków,

1 duża cebula,

2 łyżki mąki pszennej

1 łyżka mąki ziemniaczanej,

łyżeczka suszonego majeranku,

sól,

pieprz,

1 jajko. Sposób przygotowania Przygotujcie warzywa na placki ziemniaczaneNajpierw przełóżcie ugotowane ziemniaki do miski, rozgniećcie je na przykład za pomocą tłuczka lub widelca. Następnie obierzcie cebulę i zeszklijcie ją na rozgrzanym maśle. Dodajcie ją do naczynia z ziemniakami. Dodajcie pozostałe składnikiDo miski wsypcie oba rodzaje mąki, dosypcie również majeranek. Wbijcie też jajko i starannie wymieszajcie ze sobą wszystkie składniki. Na koniec doprawcie całość solą i pieprzem. Usmażcie plackiZa pomocą łyżki nakładajcie na rozgrzany tłuszcz porcje masy ziemniaczanej. Smażcie je na złocisty kolor z obu stron.

Patent na obłędnie chrupiące placki ziemniaczane

Żeby wasze placki ziemniaczane były naprawdę chrupiące, musicie je usmażyć w odpowiedni sposób. Najlepiej, jeśli użyjecie do tego patelni z grubym dnem – dzięki temu tłuszcz rozgrzeje się równomiernie, a to z kolei pozwoli na odpowiednio długie smażenie placków. W ten sposób możliwe też będzie utrzymanie pożądanej temperatury. Do smażenia placków ziemniaczanych najlepszym wyborem będzie użycie oleju o neutralnym smaku i wysokiej temperaturze dymienia. Oleju nie może być też zbyt mało, ponieważ wtedy masa będzie przywierać, ale z kolei jego zbyt duża ilość sprawi, że ciasto wchłonie tłuszcz. Pamiętajcie też, żeby nie nakładać dużych porcji ciasta na patelnie – grube placki ziemniaczane trudno usmażyć równomiernie, a przez to też osiągnąć efekt przyjemnej chrupkości. Gdy zdejmiecie już gotowe placki ziemniaczane z patelni – odsączcie je z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym.

Z czym podawać placki kartoflane?

Placki ziemniaczane same w sobie są pyszne, a więc z powodzeniem możecie je zaserwować bez żadnych dodatków. Jeśli jednak macie na to ochotę – podajcie je z sosem czosnkowym, majonezem czy kwaśną śmietaną. Te tradycyjne dodatki szybko jednak mogą się znudzić. Wtedy pora, by nieco poeksperymentować. Świetnie sprawdzi się na przykład gulasz – całe danie będzie wtedy znacznie bardziej sycące. Możecie wykorzystać też sos pieczarkowy, sos porowy. Jeśli szukacie bardziej wykwintnego przepisu – postawcie na łososia. To ciekawe połączenie smaków naprawdę jest warte przetestowania.

Czytaj też:

Pij kefir zamiast kawy i herbaty. Możesz zrzucić nawet kilka kilogramówCzytaj też:

Pięć pomysłów na obiad z cukinią w roli głównej. Sprawdź, co można zrobić z cukinii