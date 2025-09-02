Moje dzieci uwielbiają to śniadanie do szkoły. Nigdy nie marudzą i zostają tylko okruszki. Zobacz!
Muffinki bananowe
Muffinki bananowe Źródło: Shutterstock
Szukasz pomysłu na zdrowe śniadanie dla dzieci do szkoły? Koniecznie wypróbuj przepis na babeczki bananowe. Zobaczysz, że maluchy będą zachwycone, a ty nie będziesz sie martwić, że są głodne w czasie lekcji.

Właśnie rozpoczął się rok szkolny, jednak wraz z tym wielu rodziców ma problem, co przygotować swoim pociechom na śniadanie do szkoły, by te chętnie zjadły je podczas przerwy w zajęciach. Jest to kłopotliwe, zwłaszcza w przypadku niejadków. Jeśli jednak zrobisz coś naprawdę pysznego, nawet takie maluchy chętnie „spałaszują” ten posiłek, który da im energię na kolejne godziny.

Pomysł na pyszne i szybkie śniadanie dla dzieci do szkoły

Większość maluchów pierwsze śniadanie je już w domu, dlatego to drugie nie musi być aż tak treściwe. Ważne jednak, żeby było zdrowe. Odpowiednia dieta wspomaga prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Zdrowe jedzenie pomaga również budować dobre nawyki żywieniowe na całe życie. Świetnym pomysłem jest więc przygotowanie ekspresowych muffinek bananowych. Ważne jest to, że te babeczki nie zawierają cukru, a w dodatku robi się je w mgnieniu oka.

Przepis: Muffinki bananowe

Te babeczki świetnie smakują i są bardzo proste w przygotowaniu.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
15 min.
Czas gotowania
20 min.
Liczba porcji
6
Liczba kalorii
378 w każdej porcji

Składniki

  • 3 dojrzałe banany
  • 100 ml oleju rzepakowego (rafinowanego)
  • 2 jajka
  • 250 g mąki pszennej razowej/graham (typ 1850)
  • 1/2 łyżeczki sody
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  • 2 łyżeczki cynamonu
  • 1/2 szklanki siekanych migdałów (najlepiej tych ze skórką)

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie bananówNajpierw rozgnieć banany widelcem w misce, nie musisz robić tego dokładnie.
  2. Mieszanie składnikówW misce zmiksuj olej z jajkami, dodaj mąkę, sodę, proszek do pieczenia, cynamon. Później dodaj również banany i ponownie wymieszaj, by powstała jednolita masa. Na koniec dodaj migdały i znowu wymieszaj.
  3. Pieczenie babeczekMasę przełóż do foremek. Muffinki piecz w 200 stopniach Celsjusza przez 20 minut.

Dlaczego warto jeść banany?

Banany to owoce, które na stałe powinny zagościć w diecie zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Świetnie zaspokajają głód, ale też zawierają dużo potasu, który wspiera pracę serca i mięśni. Dzięki zawartości błonnika pokarmowego pomagają też w trawieniu. Dodatkowo korzystnie wpływają na normalizację ciśnienia tętniczego i prawidłowe funkcjonowanie układu kostnego. Mają też zdolność zobojętniania kwasu żołądkowego. To sprawia, że nie dochodzi do podrażnień kwasem uszkodzonej śluzówki żołądka, co może być istotne w przypadku osób z nadwrażliwością. Są również bogate w antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki, a przez to zapobiegają wielu chorobom przewlekłym.

Banany są słodkie i smaczne, a jednocześnie zdrowe, więc mogą być świetną przekąską zamiast słodyczy. Do tego są tanie i dostępne w niemal każdym sklepie spożywczym przez cały rok. Z bananów można przygotować wiele pysznych i zdrowych potraw. Świetnie nadają się do smoothie, czyli koktajli owocowych, które są idealne na drugie śniadanie. Można z nich zrobić też placuszki bananowe lub dodać je do owsianki.

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl