Nie barszcz, nie grzybowa. Ta zupa była pierwsza na wigilijnych stołach, poznaj przepis z 1861 roku
Przepisy

Nie barszcz, nie grzybowa. Ta zupa była pierwsza na wigilijnych stołach, poznaj przepis z 1861 roku

Dodano: 
Zupa migdałowa
Zupa migdałowa Źródło: Shutterstock / R. Guas
Zanim barszcz stał się królem Wigilii, na stołach pojawiała się zupełnie inna zupa. I wcale nie chodzi o grzybową. Ten przysmak cię zaskoczy.

Wigilijny stół nie zawsze wyglądał tak, jak dziś. Barszcz z uszkami, karp i kutia to kanon, który ukształtował się stosunkowo późno. W dawnych polskich domach – zwłaszcza mieszczańskich i dworskich – pierwszą potrawą wigilijną bywała zupa migdałowa. Delikatna, jasna, niemal deserowa. Symbol dostatku, gościnności i święta, które miało smakować inaczej niż codzienność.

Jak zrobić zupę migdałową?

Szukając w internecie ciekawostek kulinarnych, natrafiłam na nietypowy i niezwykle stary przepis – recepturę na zupę migdałową, która pochodzi z 1861 roku. Zaciekawiła mnie do tego stopnia, że postanowiłam ją przedstawić i przełożyć na bardziej współczesny język. To może być świetna inspiracja i impuls do wprowadzenia zmian w świątecznym menu. Spróbujesz?

Zupa migdałowa z dawnych lat bazowała na prostych składnikach. Nierzadko podawano ją bez żadnych specjalnych dodatków. Zdarzało się jednak, że dorzucano do niej ryż i/lub rodzynki. Dzięki temu syciła na dłużej, a jednocześnie nie obciążała przewodu pokarmowego.

Przepis: Zupa migdałowa z 1861 roku

Przysmak królował na stole w dawnej Polsce.

Kategoria
Zupa
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
1 godz.
Liczba porcji
12
Liczba kalorii
559 w każdej porcji

Składniki

  • 400 g migdałów
  • 1200 ml mleka
  • 250 g ryżu białego
  • 85 g masła
  • 85 g cukru
  • 50 g rodzynek
  • 3 g cynamonu
  • 1 g soli

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie migdałówMigdały zalej wrzątkiem, obierz ze skórki i bardzo drobno utłucz lub zmiel na gładką masę.
  2. Gotowanie ryżuRyż ugotuj w niewielkiej ilości wody do całkowitej miękkości, odcedź.
  3. Łączenie składnikówSześć łyżek ugotowanego ryżu utrzyj razem z migdałami w moździerzu lub przez praskę. Możesz też całość zblendować na gładką masę. Zalej ją mlekiem i gotuj przez około 15 minut, często mieszając. Całość przecedź przez gęste sito lub płótno, bardzo dokładnie wyciskając masę. Zupa powinna być jasna, gładka i aksamitna.
  4. Wykańczanie zupyDo przecedzonej zupy dodaj cukier, sól, cynamon. Jeśli używasz masła (wariant niepostny), dodaj je teraz. Podgrzewaj jeszcze 5–7 minut, nie dopuszczając do gwałtownego wrzenia.
  5. Podawanie zupyPodawaj gorącą z pozostałym ryżem i rodzynkami

Wskazówka: W zupie typowo postnej mleko należy zastąpić wodą.

Nieznane tradycje kulinarne w dawnej Polsce

Mało kto dziś zdaje sobie sprawę z faktu, że polska Wigilia przez wieki była znacznie bardziej różnorodna niż dziś. Nie było na niej barszczu, karpia i pierogów. Na stołach pojawiały się natomiast potrawy, które dziś brzmią niemal egzotycznie, choć jeszcze sto lub dwieście lat temu były czymś zupełnie naturalnym. Jadano polewki piwne i winne, zupy makowe i chlebowe, kisiele z owsa lub żyta, a także kluski z suszonych grzybów, grochu czy marchwi. W wielu domach wigilijna kolacja zaczynała się od dań jasnych i łagodnych w smaku, bo miały symbolizować czystość i nowy początek – stąd popularność potraw na bazie migdałów, maku i zbóż. W zależności od regionu podawano też kutie, choć w innej wersji niż te współczesne. W świątecznym menu pojawiały się też zupy z suszu, zaprawiane piwem albo miodem. Te zapomniane przysmaki pokazują, że polska kuchnia wigilijna nie była jednolita ani uboga – przeciwnie, była kreatywna, sezonowa i głęboko zakorzeniona w symbolice. Powrót do takich dań jak zupa migdałowa czy polewka piwna to nie kulinarna fanaberia, lecz przypomnienie, że święta przez wieki smakowały inaczej.

Opracowała:
Źródło: polona.pl, pularda.com