Zawsze trafiałam kwaśne pomarańcze, dopóki pan ze sklepu nie pokazał mi jednej rzeczy. Teraz biorę tylko słodkie

Pomarańcze od lat nieustannie kojarzą nam się ze świętami Bożego Narodzenia. Ich intensywny i świeży zapach od razu przywodzi na myśl rodzinne spotkania i zimowe wieczory pełne przygotowań do świąt. To właśnie o tej porze roku te owoce są najsmaczniejsze. Żeby były naprawdę pyszne, warto wiedzieć, na co dokładnie zwrócić uwagę, by wybrać te najsłodsze.

Jak wybrać najsłodsze pomarańcze?

Często chodzę do sklepu osiedlowego po zakupy. Poza zwykłym „dzień dobry” czasami wdaję się w rozmowę z panem, który tam sprzedaje. Ostatnio zdradził mi prosty patent, który zawsze stosuję, wybierając pomarańcze. Chodzi o ich „pępek” na owocu, który wygląda jak mały „guzik” czy „dziurka”. Takie pomarańcze są zazwyczaj słodkie, soczyste, bezpestkowe i łatwo dają się obierać.

Jakie pomarańcze kupować? Inne rady

Wkładając w supermarkecie lub innym sklepie do koszyka pomarańcze, sprawdź, czy są one odpowiednio ciężkie. Jeśli tak będzie, to znak, że takie owoce charakteryzują się dużą słodyczą i soczystością. Wystarczy, że przytrzymasz owoc w dłoni i porównasz jego wagę z innymi o podobnej wielkości. Z kolei skórka powinna być gładka i bez wyraźnych uszkodzeń. Jeśli będzie zmarszczona, to oznaka tego, że pomarańcze są przesuszone. Ważny jest też kolor – musi być jednolity i głęboki.

Różne odmiany pomarańczy mają charakterystyczny smak. Navel są idealne do jedzenia na surowo – bardzo soczyste, a do tego łatwo się je obiera. Valencia również są soczyste, dzięki czemu to najlepsza odmiana do przygotowywania soków. Warto kupować pomarańcze pochodzące z Hiszpanii, ponieważ znane są ze świetnej jakości i smaku. Ważny jest też czas dostawy – od momentu zerwania mogą trafić do Polski już w ciągu 3-5 dni, a więc naprawdę szybko.

Dlaczego warto jeść pomarańcze?

Jedzenie pomarańczy to nie tylko przyjemność, ale też bardzo zdrowy nawyk. Mają one dużą zawartość witaminy C, która przede wszystkim świetnie działa na naszą odporność, co jest niezwykle ważne o tej porze roku. Ich regularne spożywanie może wspomóc walkę z infekcjami i skrócić czas przeziębienia. Te owoce, dzięki obecności flawonoidów, mogą też przyczyniać się do obniżenia poziomu cholesterolu, a także utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Dodatkowo wspomagają również odchudzanie. Są niskokaloryczne i bogate w błonnik pokarmowy, który wspomaga pracę jelit i zapewnia uczucie sytości na dłużej.

