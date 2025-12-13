Wygląda jak babciny klasyk, a nie ma mąki. Zobacz, jak zrobić to puszyste ciasto z makiem

Równo pokrojone kawałki ciasta z cienką warstwą czekolady i makiem wyglądają zupełnie zwyczajnie. A jednak to wypiek inny niż wszystkie. Jest sprężysty, miękki, wilgotny, choć nie ma w nim ani grama mąki. To jeden z tych przepisów, które robi się raz z ciekawości, a potem regularnie do nich wraca. Powód jest prosty. Zawsze się udają i smakują każdemu – nawet najbardziej wybrednym łasuchom.

Jak zrobić puszyste ciasto z makiem bez mąki?

Ciasto z makiem nie potrzebuje mąki, by zyskać na puszystości. Wystarczy dobrze ubita piana z białek. Dzięki niej deser po upieczeniu jest lekki niczym chmurka. Natomiast dodatek jabłek zapewnia mu odpowiednią wilgotność. Sprawia też, że lepiej smakuje. Kwaśne owoce doskonale równoważą słodycz maku. Jeśli chcesz, możesz dorzucić do ciasta również inne składniki, na przykład rodzynki czy kandyzowaną skórkę pomarańczową. Możesz też posypać je na wierchu wiórkami kokosa albo posiekanymi migdałami czy orzechami włoskimi. Wszystko tak naprawdę zależy od twoich preferencji smakowych. Wykorzystaj te produkty, które lubisz najbardziej i daj się ponieść kulinarnej fantazji.

Przepis: Ciasto z makiem i jabłkiem Deser rozpływa się w ustach Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 4 godz. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 455 w każdej porcji Składniki 300 g maku niebieskiego

300 ml mleka

100 g drobnego cukru

6 całych jajek

1/2 kostki masła

1/2 szklanki zmielonych orzechów włoskich

1 kg jabłek

1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego Sposób przygotowania Szykowanie składnikówMak przepłucz, Zagotuj mleko i dodaj do niego mak. Gotuj całość przez 15 minut na małym ogniu. Gdy mak przestygnie, odcedź go, ostudź, dokładnie odciśnij i zmiel lub zblenduj. Jabłka obierz, zetrzyj na grubych oczkach i lekko odciśnij sok. Dodaj do maku. Oddziel żółtka od białek. Żółtka ubij z miękkim masłem, cukrem i wanilią na jasną, puszystą masę. Białka ubij na sztywną pianę. Łączenie składnikówDo maku z jabłkami dodaj posiekane orzechy i masę z żółtek. Całość delikatnie wymieszaj. Następnie partiami dodawaj pianę z białek. PieczenieMasę przełóż do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w 180°C (góra–dół) przez ok. 50 minut, do suchego patyczka. Po upieczeniu uchyl piekarnik, a po 10–15 minutach wyjmij ciasto i wystudź. Robienie polewyCzekoladę gorzką połam na kawałki i rozpuść w kąpieli wodnej lub na bardzo małym ogniu razem z 2–3 łyżkami mleka. Mieszaj, aż polewa będzie gładka i lśniąca. Lekko przestudzoną polewą polej całkowicie wystudzone ciasto i odstaw do zastygnięcia, na 2 godziny do lodówki

O czym warto pamiętać, robiąc ciasto z makiem?

Przygotowanie puszystego ciasta z makiem jest proste i nie nastręcza wielu trudności, Warto przy tym zwrócić szczególną uwagę na dobór jabłek i czekolady, bo to one w dużej mierze decydują o finalnym smaku deseru. Najlepiej sprawdzają się owoce twarde, lekko kwaskowe, na przykład szara reneta, antonówka czy ligol. Takie odmiany nie rozpadają się całkowicie w trakcie pieczenia, oddają sok stopniowo i nadają ciastu naturalną wilgotność bez efektu zakalca. Jabłka warto zetrzeć na grubych oczkach i lekko odcisnąć, żeby masa nie była zbyt rzadka, ale jednocześnie zachowała soczystość.

Duże znaczenie ma również wybór czekolady na polewę. Najlepiej postawić na gorzki wariant o wysokiej zawartości kakao (minimum 60–70 procent). Ma ciekawy, bogaty smak, a jednocześnie jest zdrowsza niż jej mleczne odpowiedniki.

