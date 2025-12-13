Najlepsza przekąska dla serca? Dietetyczka mówi jasno, co warto mieć zawsze pod ręką

W natłoku porad o zdrowym stylu życia łatwo przeoczyć te najprostsze. Szukamy nowych diet, eliminujemy kolejne produkty z jadłospisu, a tymczasem właściwe rozwiązania mamy często na wyciągnięcie ręki. Jednym z nich — jak wskazuje dietetyczka Joanna Kryształ — jest pewna przekąska. Wygląda niepozornie, ale potrafi zdziałać wiele dobrego, zwłaszcza dla serca. Sprawdź.

Jaka przekąska jest najlepsza dla serca?

Ekspertka radzi, by sięgać po orzechy włoskie. Niewiele produktów ma tak dobrze udokumentowane działanie, jeśli chodzi o układ krążenia. Badania przeprowadzone w ostatnich latach pokazują, że regularne włączanie ich do diety może obniżać poziom złego cholesterolu, działać przeciwzapalnie i poprawiać elastyczność naczyń krwionośnych. W praktyce oznacza to mniejsze ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, takich jak na przykład miażdżyca, zawał serca czy udar mózgu. Warto przypomnieć, że te schorzenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce.

Swoje cenne właściwości orzechy włoskie zawdzięczają wysokiej zawartości kwasów omega-3, a także polifenoli. Związki te wykazują silne działanie antyoksydacyjne. Spowalniają procesy starzenia, zwalczają wolne rodniki i chronią komórki przed uszkodzeniem. Odgrywają też istotną rolę w profilaktyce cukrzycy typu drugiego oraz chorób o podłożu nowotworowym.

Jak jeść orzechy, by wyszły nam na zdrowie?

Kluczem jest umiar i zachowanie odpowiednich proporcji, a także regularność. Wystarczy – jak zaznacza dietetyczka Joanna Kryształ – garść orzechów dziennie, czyli około 30 gramów, by zobaczyć i poczuć efekty. Co ważne, można po nie sięgać nawet podczas odchudzania. Nie wpłyną negatywnie na proces zrzucania nadprogramowych kilogramów. Wręcz przeciwnie – mogą go nawet realnie wspomóc.

Regularne jedzenie orzechów nie utrudnia odchudzania — a w badaniach ludzie jedzący je chudli więcej i mieli lepszą kontrolę apetytu — podkreśla specjalistka w jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych.

