Ta wigilijna sałatka z buraków wygląda skromnie, ale uzależnia już po pierwszej łyżce

Na moim wigilijnym stole zawsze jest wiele potraw, ale jedna przekąska zwraca uwagę gości jako pierwsza. To prosta sałatka na bazie paru tanich składników. Wbrew pozorom nie chodzi o klasyczną jarzynową, ale zupełnie inną przekąskę. Wygląda niepozornie, ale nie daj się zwieść pozorom jej smak uzależnia. Najpierw bierzesz jedną łyżkę, żeby tylko spróbować. Potem kolejną i następną. Aż w końcu orientujesz się, że salaterka jest pusta. Dlatego zawsze robię podwójną porcję. Na wszelki wypadek.

Sałatka z buraków – godna „konkurencja” dla jarzynowej

Sekretem tej sałatki jest połączenie buraków i kapusty kiszonej. Zestawienie nietypowe, ale bardzo udane. Najlepiej przygotować ją kilka godzin wcześniej. Dzięki temu poszczególne składniki będą miały szansę lepiej się „przegryźć”, kolor stanie się głębszy, a smak bardziej wyrazisty. Możesz schować ją przed podaniem do lodówki. Wystarczy 10-15 minut. Pamiętaj, by przykryć przekąskę folią spożywczą. Dzięki temu nie wchłonie zapachów wydzielanych przez inne produkty przechowywane w chłodziarce.

Przepis: Wigilijna sałatka z burakiem Może konkurować nawet z jarzynową Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 297 w każdej porcji Składniki 3 buraki

3 ziemniaki sałatkowe

1 szklanka kapusty kiszonej

1 marchewka

1 mała cebula

1 puszka groszku

4 łyżki oleju słonecznikowego

1 łyżka octu jabłkowego

sól, pieprz

cukier Sposób przygotowania Szykowanie warzywMarchewkę, ziemniaki oraz buraki ugotuj, obierz i pokrój w kostkę. Kapustę kiszoną drobno posiekaj. Cebulę obierz i również posiekaj. Łączenie składnikówPołącz wszystkie składniki. Dodaj ocet, olej, cukier i wymieszaj. Dopraw całość.

Jak urozmaicić wigilijną sałatkę z burakiem?

Ta przekąska najlepiej smakuje w swojej klasycznej wersji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by ją urozmaicić. Wystarczy drobna zmiana, jeden składnik więcej albo inny sposób doprawienia, by zyskała nowy charakter. Część osób dodaje do niej odrobinę tartego jabłka — najlepiej kwaśnego, które wnosi świeżość i lekkość, nie odbierając sałatce wigilijnego charakteru. Inni sięgają po łyżeczkę musztardy, by stała się jeszcze bardziej wyrazista. Możesz też dorzucić do listy składników kilka posiekanych orzechów włoskich albo pestek słonecznika. Kluczowe znaczenie ma umiar. Żaden z produktów nie powinien „grać pierwszych skrzypiec” i dominować. Wszystkie muszą tworzyć harmonijną całość i wzajemnie się dopełniać.

