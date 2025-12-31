Ta zupa stawia na nogi po Sylwestrze. Tradycyjny rosół w ten dzień idzie w odstawkę

Po Sylwestrze wiele osób czuje się bardzo źle i nie zawsze jest to związane wyłącznie z nadmiernym spożyciem alkoholu. Huczne powitanie Nowego Roku na świeżym powietrzu, często przy niskiej temperaturze i wietrze, sprawia, że organizm jest osłabiony. Nawet jeśli świętujemy w pomieszczeniu, to zazwyczaj na zewnątrz ogląda się fajerwerki. W efekcie dopada nas wtedy ból gardła, kaszel i ogólne osłabienie. W takich momentach warto sięgnąć po naturalne sposoby, które postawią nas na nogi.

Żydowska penicylina, czyli naturalne lekarstwo z kuchni

Jednym z nich jest „goldene jojch”. To tradycyjne określenie na żydowski „złoty rosół”, czyli aromatyczną i rozgrzewającą zupę. W kuchni żydowskiej jest ona traktowana nie tylko jako niezwykle smaczna potrawa, ale również „domowy antybiotyk”. W kulturze żydowskiej ta potrawa nazywana jest czasem „żydowską penicyliną”. Rozgrzewa organizm i wspiera w walce z przeziębieniem.

Przepis: Żydowska penicylina Goldene jojch – żydowski złoty rosół z knedlami wg przepisu podanego na stronach Muzeum Historii Żydów Polskich. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni żydowska Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 4 Składniki NA ROSÓŁ

1 kg włoszczyzny

1 cebula

3 ząbki czosnku

2-3 gałązki lubczyku

natka pietruszki

¼ łyżeczki kurkumy

5 goździków

5 ziaren ziela angielskiego

3 listki laurowe

5 łyżek oleju

sól, pieprz

NA KNEDLE

1 paczka macy

1/2 – 1 szklanki wody

pęczek natki pietruszki drobno posiekanej

sól Sposób przygotowania Ugotuj rosółDo głębokiego garnka włożyć przeciętą na pół cebulę i przysmażyć. Włożyć obraną włoszczyznę, posypać kurkumą, zalać wodą, dodać sól i pieprz. Doprowadzić do wrzenia i gotować na wolnym ogniu 2 godz. Nie dopuszczać do mocnego gotowania! Na końcu dodać posiekaną natkę. Smak wzmocni dodanie świeżego lubczyku pod koniec gotowania. Zrób knedlePrzygotować głębszą miskę, pokruszyć macę i zalewać stopniowo ciepłą wodą, pozwalając, żeby maca wchłaniała wodę. Dodać do macy natkę oraz sól. Wyrobić dobrze ciasto, aż będzie miało konsystencje gęstej pasty. Wstawić pod przykryciem do lodówki, na 30 minut, po tym czasie masa stężeje. Formować mokrymi dłońmi kulki wielkości orzecha włoskiego i wrzucać do dużej ilości gotującej się, lekko osolonej wody. Gotować około 10 minut na wolnym ogniu, wyjmować łyżką cedzakową na półmisek i odstawić na 20-30 minut, aby stężały (można zamrażać).

To danie tradycyjnie podaje się z knedlami z macy. Są to tradycyjne żydowskie kluski przygotowywane z macy, czyli cienkiego, chrupkiego chleba bez drożdży, który jest podstawą wielu potraw w kuchni żydowskiej.

Jak jeszcze działa ta potrawa?

Oczywiście zmorą wielu osób po sylwestrowej nocy jest również kac. To niezwykle aromatyczne danie pomoże również w walce z tą dolegliwością. Alkohol odwadnia organizm. Rosół jest płynny, a do tego zawiera sól i składniki mineralne z warzyw, co wspomaga przywracanie równowagi elektrolitowej. Ma też efekt rozgrzewający, a więc zadziała kojąco na cały organizm. Dostarczy także energii bez obciążania żołądka.

Inne sposoby na wzmocnienie organizmu

Jednym z podstawowych patentów na wzmocnienie organizmu po sylwestrowej nocy jest jego nawodnienie. Gdy wypijemy zbyt dużo alkoholu, organizm jest odwodniony. Woda, napary ziołowe (na przykład rumianek, lipa, mięta) czy rozcieńczone soki owocowe pomogą złagodzić ból głowy i poprawią ogólne samopoczucie.

Oprócz rosołu warto sięgać po lekkie, pełnowartościowe potrawy: owsiankę z owocami, jajka, warzywa gotowane na parze. Dostarczą one energii, witamin i minerałów, nie obciążając przy tym żołądka. Naturalne źródła probiotyków, takie jak kefir, jogurt naturalny czy kiszona kapusta, wspierają pracę jelit, które po alkoholu i cięższych posiłkach potrzebują odbudowy flory bakteryjnej. Je także warto wtedy wprowadzić do swojej diety.

