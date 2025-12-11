Świąteczna „pychotka” znika pierwsza ze stołu. Robię to ciasto co roku, bo każdy się nim zajada

Na święta Bożego Narodzenia tradycyjnie przygotowuje się dużo potraw. Największe znaczenie ma wigilijna kolacja, jednak w pozostałe dni też zajadamy się różnymi pysznościami. Choć króluje bigos, sałatka jarzynowa czy paszteciki, to obowiązkowym elementem są też ciasta. Najczęściej piecze się makowiec, sernik czy miodownik, jednak u mnie w domu tradycją jest przyrządzanie ciasta „pychotka”. Nazwa wzięła się od tego, że każdy po spróbowaniu tego wypieku twierdził, że jest wybitnie pyszne.

Jak zrobić ciasto „pychotka”? Prosty przepis

Ciasto, którym podczas świąt zajada się cała moja rodzina, to biszkoptowy wypiek z dodatkiem żurawiny. Te owoce nadają wyrazistego akcentu. Całość jest nie tylko pyszna, ale też prezentuje się bardzo świątecznie i zimowo. Idealnie więc pasuje do świątecznego stołu i jest pysznym deserem po obiedzie.

Przepis: Ciasto „pychotka” To ciasto, którym każdy się zajada. Nie wymaga dużo pracy, a robi wielki efekt. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 120 w każdej porcji Składniki 2 szklanki mąki pszennej

1 szklanka cukru

3 jajka

1/2 szklanki oleju lub 100 g masła roztopionego

1/2 szklanki mleka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

ok. 1,5–2 szklanki świeżych lub mrożonych żurawin

cukier puder do posypania Sposób przygotowania Mieszanie składnikówW misce ubij jajka z cukrem na jasną, puszystą masę. Dodaj olej (lub roztopione masło) oraz mleko, wymieszaj. Wsyp przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i delikatnie połącz składniki. Dodawanie żurawinyDodaj żurawię. Jeśli używasz mrożonej, nie rozmrażaj jej wcześniej. Wmieszaj owoce delikatnie w ciasto. Pieczenie ciastaPrzelej masę do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Rozgrzej piekarnik do 180°C (góra–dół). Piecz około 45 minut, aż ciasto ładnie wyrośnie i zarumieni się z wierzchu (sprawdź patyczkiem). Po wystudzeniu posyp cukrem pudrem i udekoruj kilkoma żurawinami.

Inne pomysły na proste ciasta

Jeśli zależy ci na tym, żeby upiec na święta Bożego Narodzenia kilka ciast, jednak wiesz, że nie będziesz mieć zbyt wiele czasu, to koniecznie skorzystaj z tych pomysłów. Proste wypieki w niczym nie ustępują tym przygotowanym ze skomplikowanych przepisów, a ty możesz zaoszczędzić naprawdę bardzo dużo czasu. Klasyczne ciasta ucierane, kruche ciasteczka czy domowe muffiny można zrobić w kilkanaście minut. Specjalnych umiejętności nie wymaga też przyrządzenie ciasta, które było bardzo popularne w czasach PRL-u, czyli zebry. Dość łatwy jest także keks. Co więcej, jest to ten rodzaj ciasta, który każdemu się udaje.

Żeby ułatwić sobie przyrządzanie deserów na święta, możesz też użyć sprytnego patentu Chodzi mianowicie o to, by nie piec klasycznego spodu do ciasta, a zamiast tego wykorzystać na przykład biszkopty lub pokruszone herbatniki zmieszane z roztopionym masłem.

Dlaczego warto jeść żurawinę?

Żurawina jest przede wszystkim świetnym wsparciem dla zdrowego funkcjonowania układu moczowego. Ma działanie przeciwbakteryjne i wspomaga leczenie infekcji dróg moczowych. Jest także bogata w silne przeciwutleniacze. Pomagają one neutralizować wolne rodniki, chroniąc komórki przed uszkodzeniem. W ten sposób wspierają redukcję stanów zapalnych w organizmie. Żurawina jest także dobrym wsparciem dla zdrowia serca oraz układu pokarmowego. Jest również bogata w witaminę C, a więc wspomaga naszą odporność. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza o tej porze roku.

