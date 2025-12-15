Dietetyk nie ma wątpliwości. To warzywo po 50. roku życia wspiera krążenie i chroni przed demencją

Seniorzy szczególnie powinni dbać o to, co ląduje na ich talerzu. Wraz z wiekiem organizm staje się bardziej podatny na różne choroby oraz dolegliwości. Niezwykle istotna jest więc zbilansowana dieta, bogata w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty oraz białko. Poprawia ona odporność oraz wspiera funkcjonowanie całego organizmu. Przekłada się to też na ogólne samopoczucie, poziom energii i kondycję fizyczną.

To seniorzy powinni jeść codziennie

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński opublikował nagranie, w którym zdradził, co powinno znaleźć się w diecie seniorów przez cały rok. Jest to szpinak. W większych supermarketach jest on dostępny przez cały czas, a w dodatku jego zakup nie obciąża portfela. Dostaniesz go też w wersji mrożonej. Najważniejsze jednak, że jest on bardzo odżywczy. Jak zauważył ekspert – zawiera całą gamę wielu prozdrowotnych składników, które są wręcz nieocenione, jeśli chodzi o zdrowie osób po 50. roku życia.

Wspiera on krążenie i wzrok, wzmacnia kości i stawy. Ponadto może chronić przed demencją i zmniejszać ryzyko nowotworów. Jeśli ktoś nie przepada za szpinakiem, istnieją różne wartościowe zamienniki tego warzywa, takie jak rukola, jarmuż, boćwina i botwina. Żeby nie było monotonnie, warto codziennie spożywać któryś z tych zamienników. Jest to świetny dodatek do kanapek, sałatek, koktajli, ale też dań obiadowych.

Jakie jeszcze właściwości ma szpinak

Dietetyk wyjaśnił, że zarówno szpinak, jak i jego zamienniki są bogate w witaminę B9. Ciekawostką jest to, że aż 90 procent Polaków nie spożywa jej w rekomendowanej ilości.

A jest ona niezwykle ważna, ponieważ poprawia krążenie, a przecież problemy kardiologiczne to coś, co wielu z nas doświadcza na starsze lata. Badania zresztą pokazują wprost, że dostarczanie dużych ilości witaminy B9 wiąże się z mniejszym o 43 procent ryzykiem pojawienia się zawału serca – powiedział specjalista.

Dodał też, że najnowsza praca z 2025 roku pokazała, że osoby, których dieta obfituje w witaminę B9, zdecydowanie rzadziej umierają przedwcześnie z powodu chorób układu krążenia. Chodzi o badanie „Folate Biomarkers, Folate Intake, and Risk of Death From All Causes, Cardiovascular Disease, and Cancer: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies”.

Na tym jednak nie kończą się dobroczynne właściwości szpinaku (ale też rukoli czy jarmużu). Warzywa te zawierają również związki azotu, które po spożyciu podnoszą w naszym ciele poziom tlenku azotu.

Jest to substancja, która usprawnia krążenie w mózgu i może w ten sposób zapobiegać na przykład demencji – podkreślił dietetyk.

