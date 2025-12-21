Sekret mojej cioci na idealne uszka wigilijne. Sprawdź, jak zrobić je mięciutkie i sprężyste

Jednym z najpopularniejszych, a zarazem najbardziej lubianych dodatków do barszczu czerwonego, podawanego w Wigilię, są uszka. Doskonale komponują się z tą zupą. Są nie tylko smaczne, ale ich wielkość sprawia też, że jedno uszko idealnie mieści się na łyżce, więc nie trzeba ich specjalnie dzielić. Przepadają za nimi zwłaszcza dzieci, ale mają też oczywiście grono miłośników wśród dorosłych.

Patent na nieziemsko miękkie uszka do barszczu

Jeśli chcesz zachwycić wszystkich gości podczas wigilijnej kolacji i przygotować pyszne, a przy tym niezwykle mięciutkie uszka, dodaj do nich jeden niestandardowy składnik. Chodzi o mleko. Dzięki niemu ciasto będzie też bardzo sprężyste, a do tego łatwo je rozwałkujesz. Po ugotowaniu z kolei nie będzie twarde. W efekcie cała potrawa będzie dosłownie rozpływać się w ustach. Gwarantujemy, że do tego przepisu będziesz wracać za każdym razem podczas robienia tego dania.

Jeśli zamiast wody użyjesz mleka, nie będziesz musiał też dodawać jajka. Jeśli jednak chcesz – możesz to zrobić. Tak przygotowane ciasto będzie znacznie delikatniejsze od tradycyjnego. Możesz też użyć zsiadłego mleka, jeśli masz je w domu. To z kolei patent znanego kucharza Jana Kuronia. Ten sposób sprawi, że całość będzie jeszcze bardziej mięciutka. Pamiętaj też, że podczas przygotowywania ciasta na uszka kluczowe jest jego dokładne wyrobienie. Poświęć na to około pięciu minut. Rób to ciepłymi dłońmi, aż masa stanie się gładka i plastyczna.

Przepis: Delikatne uszka Te uszka dosłownie rozpływają się w ustach, musisz spróbować. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 200 w każdej porcji Składniki 2 szklanki mąki pszennej

3/4 szklanki mleka

1 łyżka masła

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaWsyp mąkę do miski, dodaj sól. W rondelku podgrzej mleko prawie do wrzenia, dodaj masło i poczekaj, aż się rozpuści. Gorące mleko z masłem wlej do mąki i wymieszaj łyżką. Po lekkim przestygnięciu, zagnieć ciasto rękami, aż będzie gładkie i elastyczne. Przykryj ciasto i odstaw na co najmniej 15 minut. Formowanie uszekRozwałkuj ciasto bardzo cienko. Wykrawaj kółka. Nałóż farsz i sklejaj brzegi jak pierogi i formuj uszka. GotowanieWrzuć uszka do osolonego wrzątku. Gotuj około 2 minuty od momentu, gdy wypłyną na powierzchnię.

Pomysły na farsz do uszek

Do uszek wigilijnych najczęściej wybiera się farsz z suszonych grzybów, które należy drobno posiekać i zmieszać z podsmażoną cebulką. U mnie w domu najczęściej jednak przygotowywało się je z pieczarek startych na tarce, zmieszanych z cebulą. Całość oczywiście była podsmażona i odpowiednio doprawiona. Można też przygotować farsz z kapusty kiszonej i grzybów, podobny do tego na pierogi, ale drobniej posiekany. Możesz też dodać suszone śliwki.

Urozmaiceniem jest farsz z soczewicy lub białej fasoli. Gdy podajesz uszka do barszczu w inny dzień niż Wigilia i nie muszą być one postne, możesz je przygotować z mięsem.

