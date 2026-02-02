Zamiast racuchów robię te placuszki. Puszyste jak chmurka i gotowe w 15 minut

Racuchy to jedne z ulubionych placuszków większości Polaków. Zazwyczaj kojarzą nam się z dzieciństwem i domowym ciepłem. Wiele osób ma przed oczami mamę lub babcię, które smażą te łakocie. Ja jednak odkryłam przepis na coś jeszcze smaczniejszego. Mowa o japońskich pancakes, które wychodzą obłędnie puszyste.

Jak zrobić japońskie pancakes? Prosty przepis

Żeby placuszki wyszły naprawdę bardzo puchate, musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach. Jedna z nich dotyczy produktów, których używasz do ich przygotowania. Muszą być one w temperaturze pokojowej. Wyjmij je więc około pół godziny wcześniej z lodówki, żeby się odpowiednio ogrzały. Dzięki temu wszystkie składniki się lepiej połączą, a placuszki pięknie wyrosną.

Białka ubijaj najpierw bez cukru, potem dodawaj go stopniowo – piana powinna być dość sztywna. Nie przesadzaj też z ubijaniem, ponieważ w ten sposób uzyskasz odwrotny efekt od zamierzonego. Zwróć również uwagę na to, by delikatnie dodawać pianę do masy. Rób to partiami i najlepiej przy użyciu szpatułki. To pomaga zachować pęcherzyki powietrza, co później przekłada się na „efekt chmurki” po zrobieniu placuszków.

Przepis: Japońskie pancakes Te placuszki bez trudu wyjdą obłędnie puszyste i smaczne. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 90 w każdej porcji Składniki Na ciasto: 2 żółtka

1 łyżeczka drobnego cukru

2 łyżki mleka (ok. 30 ml)

1 łyżka oleju roślinnego

½ łyżeczki ekstraktu z wanilii

5 łyżek mąki pszennej

½ łyżeczki proszku do pieczenia Na pianę: 3 białka

szczypta soli

2 łyżki drobnego cukru Sposób przygotowania Łączenie składnikówW misce połącz żółtka, cukier, mleko, olej i wanilię. Roztrzep rózgą, a następnie dodaj mąkę i proszek do pieczenia — dokładnie wymieszaj na gładką masę. Ubijanie pianyW drugiej misce ubij białka z solą na sztywną pianę, stopniowo dodając cukier — powinna być gęsta i błyszcząca. Delikatnie wmieszaj pianę do masy z żółtkami w trzech partiach — robiąc to ostrożnie, żeby nie opadła. SmażenieRozgrzej patelnię z nieprzywierającą powłoką na najmniejszym ogniu. Posmaruj ją cienko olejem. Nakładaj porcje ciasta, tak aby placki były małe i wysokie. Skrop patelnię odrobiną wody i nałóż pokrywkę. Smaż ok. 4 minuty. Delikatnie przewróć łopatką i smaż kolejne kilka minut, aż pancakes będą gotowe.

Placki smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem (para wodna pomaga im rosnąć). Podczas smażenia obracaj placuszki bardzo ostrożnie. Podawaj je najlepiej tuż po usmażeniu, ponieważ wtedy będą najbardziej puszyste.

Jak podawać te puszyste placuszki?

Japońskie pancakes możesz zaserwować na wiele pysznych sposobów. Jednym z nich jest najbardziej klasyczna metoda, czyli oprószenie ich cukrem pudrem. Cudownie smakują też z bitą śmietaną i świeżymi owocami, na przykład plasterkami kiwi, banana czy borówkami lub mango. Pasują również kawałki brzoskwiń lub ananasa. Możesz polać je takżże musem owocowym, miodem lub syropem klonowym.

Ciekawie smakują również z kremem pistacjowym lub masłem orzechowym. Możesz podać je też z jogurtem naturalnym. Całość warto posypać prażonymi orzechami, wiórkami kokosowymi lub migdałami.

