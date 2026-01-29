Ten ekspresowy deser robię w przerwie na reklamy. 2 składniki, 2 minuty i gotowe

Ekspresowe przekąski kojarzą się zwykle ze sklepowymi przegryzkami, których jakość i wartość odżywcza pozostawia wiele do życzenia. Ten deser udowadnia jednak, że można jeść smacznie i zdrowo bez spędzania długich godzin w kuchni. Przygotujesz go w mniej niż 3 minuty z paru prostych składników, które bez trudu znajdziesz w każdym sklepie spożywczym lub supermarkecie. Co więcej, nie potrzebujesz do tego żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych ani sprzętów kuchennych. Wystarczy miseczka, łyżka i ewentualnie tarka, chociaż nie jest niezbędna.

Jak zrobić zdrowy deser w 2 minuty?

Musisz wziąć tylko dwa składniki. Ten deser to połączenie gęstego jogurtu naturalnego, na przykład typu islandzkiego, z gorzką czekoladą. Najlepiej sprawdzi się ta z jak najwyższą zawartością kakao (minimum 70 procent kakao). Jest najzdrowszym wyborem z dietetycznego punktu widzenia. Dostarcza – jak podkreśla między innymi dr Paulina Ihnatowicz – sporej dawki antyoksydantów. Związki te neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników i wymiatają je z organizmu. Spowalniają procesy starzenia i przyczyniają się do redukcji stanów zapalnych tkanek. W efekcie zmniejszają ryzyko rozwoju wielu groźnych schorzeń.

Gorzka czekolada dostarcza też magnezu, który wspiera prawidłową pracę mięśni i układu nerwowego. Bierze też udział w wytwarzaniu energii i pomaga utrzymać równowagę elektrolitową. Jego niedobór sprzyja zaburzeniom koncentracji. Może też zwiększać uczucie zmęczenia.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz trzeć czekolady na wiórki, możesz po prostu połamać ją na mniejsze kawałki.

Przepis: Ekspresowy deser jogurtowy Zrobisz go w 2 minuty z paru składników, a nasyci na długo. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 207 Składniki 200 g skyru naturalnego

30 g gorzkiej czekolady Sposób przygotowania Łączenie składnikówPrzełóż jogurt do miseczki. Zetrzyj czekoladę na tarce i dodaj ją do skyru.

Jak urozmaicić ekspresowy deser jogurtowy?

Jogurt naturalny doskonale komponuje się z wieloma różnymi składnikami. Możesz dodać do niego nie tylko gorzką czekoladę, ale też posiekane orzechy, owoce, cynamon czy odrobinę miodu. Taki deser nie tylko smakuje, ale też syci na dłużej, zapobiegając podjadaniu. To świetna alternatywa dla sklepowych, wysokoprzetworzonych przekąsek.

