Sernik jak z cukierni, a w środku masa białka i tylko 4 składniki. Dietetyczka zdradza przepis

Sernik przywodzi zwykle na myśl skojarzenia z ciężkim deserem, który wymaga sporego nakładu pracy. A gdyby można było przygotować ten kremowy przysmak w znacznie lżejszej, odsłonie? Dietetyczka kliniczna dr Paulina Ihnatowicz pokazała, jak to zrobić. Udostępniła w sieci przepis na ciasto bez pieczenia. Tylko cztery składniki, a efekt zachwyca.

Jak zrobić dietetyczny sernik bez pieczenia?

Bazą przysmaku jest połączenie twarogu i jogurtu greckiego. Właśnie dlatego deser dostarcza tak dużych ilości białka i zapewnia uczucie sytości na długo. Warto podkreślić, że wskazany makroskładnik odpowiada nie tylko za hamowanie uczucia głosu. Przyspiesza regenerację tkanek i usprawnia metabolizm. Jego trawienie wiąże się z wydatkowaniem większych ilości energii, co przekłada się na szybsze spalanie kalorii. Swój wyjątkowy smak sernik zawdzięcza mango. Całość stabilizuje żelatyna. Pamiętaj, że ciasto należy wstawić do lodówki na minimum 3-4 godziny. Niska temperatura sprawi, że zyska odpowiednią konsystencję i nie będzie się rozpadać podczas krojenia.

Przepis: Sernik bez pieczenia z mango Świetnie smakuje i syci na długo, dzięki wysokiej zawartości białka. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 3 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 200 w każdej porcji Składniki 450 g pulpy mango

25 g żelatyny + 150 ml wody

500 g twarogu

400 g jogurtu greckiego

80 g ksylitolu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówŻelatynę zalej zimną wodą i odstaw na 10 minut. Następnie podgrzewaj tylko do rozpuszczenia. Uważaj, by jej nie zagotować. Łączenie składnikówTwaróg, jogurt grecki, pulpę mango, słodzik i wystudzoną żelatynę przełóż do miski. Całość zmiksuj i przelej do tortownicy. Chłodzenie deseruWstaw deser na 3-4 godziny do lodówki.

Wskazówka: Jedna porcja tego sernika – jak wyliczyła dr Paulina Ihnatowicz – dostarcza około 200 kalorii, 5 gramów tłuszczu, 22 g węglowodanów i aż 19 gramów białka.

Rada: Jeśli chcesz możesz zrezygnować z dodawania ksylitolu albo zamienić go na inne słodzidło, na przykład erytrytol.

Jak podawać sernik mango na zimno?

Sernik świetnie smakuje „solo”. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by go udekorować. Możesz do tego celu wykorzystać konfiturę mango i bitą śmietanę. Jeśli zależy ci na stworzeniu bardziej dietetycznej wersji przysmaku, sięgnij po świeże lub mrożone owoce, na przykład maliny, borówki, truskawki itp. Możesz też posypać wierzch ciasta wiórkami kokosowymi lub drobno posiekanymi orzechami. Pamiętaj jednak, by nie przesadzić z liczbą dodatków. W przeciwnym razie mocno zwiększysz kaloryczność deseru. Czasem mniej znaczy więcej.

Czytaj też:

Nie kupuję już kremu czekoladowego. Wystarczą 2 składniki i chwila mieszaniaCzytaj też:

Lepsza niż z cukierni i bez grama masła w kremie. Ta karpatka na Dzień Kobiet jest lekka jak chmurka