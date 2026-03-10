Pomaga obniżyć cholesterol i cukier, a kosztuje grosze. Wystarczą 2-3 gramy

Przyprawy są naturalnymi dodatkami do potraw. Większość z nas kojarzy je głównie z tym, że dodają daniom świetnego smaku i aromatu. Poza podkreśleniem smaku wielu dań, są to też – jak zauważa dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu – substancje o silnym działaniu biologicznym.

Może obniżać cholesterol i cukier

Coś, co nie kosztuje dużo, a może zdziałać naprawdę sporo – zaczął ekspert.

Zauważył również, że ta przyprawa może być skuteczna aż do tego stopnia, że niektórzy porównują ją do leków. Nie chodzi o żadne „magiczne środki”, tylko o popularny w Polsce produkt. Mowa o cynamonie. Ta przyprawa udrażnia tętnice, obniża poziom glukozy we krwi, a do tego działa przeciwzapalnie.

Specjalista zauważył jednak, by nie wybierać takiego „byle jakiego” cynamonu z marketu. Znacznie lepiej jest kupić cynamon cejloński, ponieważ to właśnie on ma właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie.

Ma delikatniejszy smak, ale to, co najważniejsze, to znacznie bogatszy skład w związki o działaniu terapeutycznym – powiedział ekspert.

Dodał również, że badania pokazują, że regularne spożywanie może między innymi obniżać poziom glukozy we krwi, ale też zwiększać wrażliwość komórek na insulinę. To jednak nie wszystko, ponieważ ta przyprawa przyczynia się do redukcji trójglicerydów i „złego” cholesterolu LDL we krwi

Badania też pokazują, że cynamon cejloński może działać silnie przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie – zauważył.

Podkreślił, że nie są to jednorazowe obserwacje, ponieważ metaanalizy z ostatnich lat jasno pokazują, że nawet niewielkie ilości cynamonu – takie jak 2–3 g dziennie – mogą prowadzić do istotnych zmian metabolicznych.

Jak wykorzystać cynamon w kuchni?

Cynamon kojarzy nam się z przyprawą, którą można dodać do kawy lub herbaty czy posypać nią desery. Owszem, jednak na tym nie kończy się lista dań i napojów, do których możesz go dodać. Będzie także doskonałym dodatkiem do potraw wytrawnych. Ta przyprawa świetnie komponuje się między innymi z mięsami, na przykład z jagnięciną czy kurczakiem. Połącz go na przykład z kardamonem i słodką papryką, a całość nabierze słodko-pikantnego charakteru. Cynamon często jest też wykorzystywany w kuchni Bliskiego Wschodu. Jeśli lubisz tę przyprawę, koniecznie zrób też mleko cynamonowe, smakuje obłędnie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o właściwości i stosowanie cynamonu

Czy cynamon naprawdę może obniżyć poziom cukru i cholesterolu?

Tak, badania i metaanalizy potwierdzają, że regularne spożywanie cynamonu (już w ilości 2–3 g dziennie) może prowadzić do istotnych zmian metabolicznych. Przyprawa ta pomaga obniżyć poziom glukozy we krwi, zwiększa wrażliwość komórek na insulinę oraz sprzyja redukcji poziomu trójglicerydów i „złego” cholesterolu LDL.

Dlaczego cynamon cejloński jest lepszy od zwykłego cynamonu z marketu?

Ekspert Bartek Szemraj wskazuje, że cynamon cejloński posiada znacznie bogatszy skład związków o działaniu terapeutycznym. Choć ma delikatniejszy smak, to właśnie on wykazuje silne działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, które pozytywnie wpływa na zdrowie i udrażnianie tętnic.

Do jakich potraw, poza deserami, można dodawać cynamon?

Cynamon to przyprawa niezwykle uniwersalna, popularna m.in. w kuchni Bliskiego Wschodu. Świetnie komponuje się z:

Daniami wytrawnymi: szczególnie z jagnięciną i kurczakiem.

Innymi przyprawami: w połączeniu z kardamonem i słodką papryką nadaje potrawom słodko-pikantny charakter.

Napojami: jako aromatyczny dodatek do kawy lub herbaty.

Jakie są główne korzyści zdrowotne z regularnego spożywania cynamonu?

Cynamon to substancja o silnym działaniu biologicznym, która:

Działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie .

Wspomaga układ krwionośny poprzez pozytywny wpływ na kondycję tętnic.

Pomaga w regulacji gospodarki cukrowej organizmu.

Stanowi tani i naturalny sposób na wsparcie metabolizmu.

