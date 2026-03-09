Polacy piją zamiast mleka. Dietetyczka mówi wprost, czy to dobry wybór

Napój owsiany w ostatnich latach stał się jednym z najpopularniejszych roślinnych zamienników mleka. Wiele osób wybiera go, ponieważ jest naturalnie bezlaktozowy. Sięgają po niego też osoby, które nie spożywają produktów pochodzenia zwierzęcego. Część pije ten napój z uwagi na jego delikatny, lekko słodkawy smak, który idealnie pasuje na przykład do kawy.

Lepsze niż napój owsiany

I choć dla tych, którzy nie tolerują laktozy, rzeczywiście jest on wskazany, to dla większości osób mleko będzie jednak zdrowszym wyborem. Dietetyczka Dominika Hatala wyjaśniła, że jedna szklanka mleka ma 120 kcal i około 8 gramów białka. Napój owsiany ma podobną liczbę kalorii, ale tylko 3 g białka i znacznie więcej węglowodanów.

Kalorycznie podobnie, ale białkowo mleko wygrywa – podsumowała ekspertka od zdrowego odżywiania.

Zauważyła, że indeks glikemiczny też robi różnicę, ponieważ mleko ma około 35, a napój owsiany nawet 60–80.

Przy insulinooporności na co dzień – mleko wygrywa – dodała.

Istotne jest też, że mleko zawiera kompletne białko, wszystkie aminokwasy i naturalny wapń. Co więcej, trzeba pamiętać o tym, że mleko jest po prostu dość tanim źródłem pełnowartościowego białka.

Kiedy wybrać napój owsiany?

Jak zauważyła specjalistka – napój owsiany to dobra opcja przy nietolerancji laktozy albo na diecie roślinnej.

Ale wybieraj te bez dodatku cukru – zaapelowała.

Jeśli masz nietolerancję laktozy, możesz sięgnąć też po mleko bez laktozy. Jest to nadal mleko krowie – powstaje poprzez dodanie enzymu (laktazy), który ją rozkłada.

Jeśli jednak szukasz alternatywy całkowicie roślinnej – napój owsiany będzie zdrową opcją. Doskonale sprawdzi się w przypadku osób, które chcą całkowicie zrezygnować z nabiału.

Przy zakupie zwracaj uwagę, czy napój jest wzbogacony w wapń oraz witaminy B12 i D – dzięki temu stanie się bardziej wartościowym zamiennikiem tradycyjnego mleka. Koniecznie też zobacz, jakie jest najzdrowsze mleko roślinne z Biedronki.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o napój owsiany i mleko

Co jest zdrowsze: mleko krowie czy napój owsiany?

Dla większości osób mleko krowie będzie zdrowszym wyborem ze względu na wyższą zawartość białka (ok. 8 g na szklankę) oraz obecność wszystkich niezbędnych aminokwasów i naturalnego wapnia. Napój owsiany zawiera znacznie mniej białka (ok. 3 g) i ma wyższy indeks glikemiczny, co czyni go mniej korzystnym dla osób dbających o stabilny poziom cukru.

Czy napój owsiany jest dobry dla osób z insulinoopornością?

Zgodnie z opinią ekspertki, napój owsiany ma wysoki indeks glikemiczny (wynoszący od 60 do 80), podczas gdy indeks glikemiczny mleka to ok. 35. Z tego powodu w codziennej diecie osób z insulinoopornością to mleko krowie wygrywa, gdyż nie powoduje tak gwałtownych skoków glukozy we krwi.

Kto powinien wybrać napój owsiany zamiast tradycyjnego mleka?

Napój owsiany jest doskonałą alternatywą dla:

osób z nietolerancją laktozy ,

osób na diecie roślinnej (wegan),

tych, którzy chcą całkowicie zrezygnować z produktów pochodzenia zwierzęcego.

Przy zakupie warto jednak wybierać wersje bez dodatku cukru oraz te wzbogacone o wapń i witaminy B12 oraz D.

Co pić, jeśli nie toleruję laktozy, ale chcę spożywać nabiał?

W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest mleko bez laktozy. Jest to nadal mleko krowie, do którego dodano enzym (laktazę) rozkładający cukier mleczny. Pozwala to zachować wszystkie korzyści płynące z picia mleka (wysoką zawartość pełnowartościowego białka i wapnia) bez dolegliwości trawiennych.

