Lepsza niż z cukierni i bez grama masła w kremie. Ta karpatka na Dzień Kobiet jest lekka jak chmurka

Domowe wypieki mają w sobie magię, której nie zastąpi żadne gotowe ciasto ze sklepu. Kiedy w mojej kuchni unosi się zapach pieczonego ciasta parzonego, wiem, że nadchodzi czas małego świętowania.

Jak przygotować domową karpatkę z lekkim kremem

Sekretem idealnych gór na cieście jest cierpliwość – nigdy nie otwieram piekarnika podczas pieczenia, aby para wodna mogła swobodnie unieść masę. Z kolei masa na bazie mascarpone to świetna alternatywa dla ciężkich, maślanych kremów, która nadaje całości nowoczesnego i subtelnego charakteru.

Przepis: Karpatka z lekkim kremem Jego kęs jest jednocześnie lekki i rozpływający się. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas gotowania 1 godz. 20 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 360 w każdej porcji Składniki Na ciasto: 200 g mąki pszennej

4 jajka (rozmiar L)

100 g masła

250 ml wody

szczypta soli Na lekki krem: 500 g serka mascarpone (dobrze schłodzonego)

1 budyń waniliowy (bez cukru)

500 ml mleka

3–4 łyżki ksylitolu (lub cukru pudru do smaku) opcjonalnie: szczypta cynamonu dla aromatu Sposób przygotowania Parzenie ciastaW rondelku zagotowuję wodę z masłem. Gdy płyn zacznie wrzeć, wsypuję mąkę i energicznie mieszam drewnianą łyżką, aż masa stanie się lśniąca, gładka i zacznie swobodnie odchodzić od ścianek naczynia. Tak przygotowaną bazę odstawiam do całkowitego wystudzenia. Łączenie z jajkamiDo zimnej masy wbijam kolejno jajka, miksując całość po każdym dodaniu. Na koniec wsypuję szczyptę soli. Gotowe ciasto dzielę na dwie równe części. Pieczenie blatówDwie blachy wykładam papierem do pieczenia i rozsmarowuję na nich cienką warstwę ciasta (nie musi być idealnie równa – to właśnie dzięki temu powstaną charakterystyczne góry). Piekę w temperaturze 180°C przez około 30 minut, aż blaty staną się złociste i sztywne. Studzę na kratce. Przygotowanie lekkiej bazy kremowejGotuję budyń na mleku zgodnie z instrukcją, zastępując cukier ksylitolem. Gotowy budyń przykrywam folią spożywczą (tak, aby dotykała powierzchni) i odstawiam do lodówki, aby całkowicie wystygł. Ubijanie i przekładanieSchłodzone mascarpone ubijam krótko na puszystą masę, a następnie partiami dodaję zimny budyń i cynamon. Miksuję tylko do połączenia składników. Gotowy krem wykładam na pierwszy blat ciasta i przykrywam drugim, lekko dociskając.

Trzy pomysły na nietypowy krem do karpatki

Klasyczna karpatka jest pyszna, ale czasem warto ją lekko „podkręcić”. Wystarczy zmienić krem, by dobrze znane ciasto zyskało zupełnie nowy charakter. Jeśli chcesz zaskoczyć gości albo po prostu spróbować czegoś innego, wypróbuj jeden z tych wariantów.

Krem pistacjowy – hit ostatnich lat

Do podstawowego kremu budyniowego wystarczy dodać 2–3 łyżki dobrej pasty pistacjowej. Masa nabierze delikatnego, orzechowego smaku i pięknego, jasnozielonego koloru. Taka karpatka wygląda efektownie już po przekrojeniu, a smak jest znacznie bardziej wyrazisty niż w klasycznej wersji.

Krem malinowy – lekki i kwaskowy

Jeśli nie przepadasz za bardzo słodkimi deserami, dodaj do kremu kilka łyżek gęstego musu malinowego lub przetartych malin. Owoce przełamią słodycz budyniu i mascarpone, dzięki czemu całość stanie się bardziej świeża i lekka. Ten wariant świetnie sprawdza się zwłaszcza wiosną.

Krem kawowy – deser w wersji dla dorosłych

Do ciepłego budyniu można dodać 1–2 łyżeczki dobrej kawy rozpuszczalnej lub mocne espresso. Po połączeniu z mascarpone powstaje aromatyczny krem o głębokim smaku. Karpatka z taką masą przypomina trochę deser tiramisu, ale w bardziej puszystej, domowej wersji.

Czasem wystarczy jeden składnik, żeby dobrze znane ciasto zmieniło się w zupełnie nowy deser. Właśnie dlatego karpatka nigdy się nie nudzi – można ją zrobić na dziesiątki sposobów.

Z czym podać karpatkę na Dzień Kobiet?

To ciasto najlepiej smakuje po kilku godzinach w lodówce, gdy krem odpowiednio stężeje, a smaki się przegryzą. Przed samym podaniem obficie posypuję wierzch cukrem pudrem, co podkreśla jego „górski” charakter. W wersji na Dzień Kobiet uwielbiam serwować je w towarzystwie świeżych malin lub konfitury z róży – kwaśny akcent owoców genialnie przełamuje słodycz waniliowego kremu.

