Tylko 10 marca w Biedronce rozdają kawę. Limit na kartę Moja Biedronka

Członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka mają powody do zadowolenia. Znana sieć przygotowała dla nich kolejną ciekawą ofertę, dzięki której mogą sporo zaoszczędzić. Limity są duże, ale czasu na uzupełnienie domowych zapasów nie ma zbyt wiele. Promocja zaczyna się i kończy tego samego dnia. Sprawdź szczegóły, zanim będzie za późno.

Jaką kawę Biedronka rozdaje za darmo?

Promocja „1+1” w Biedronce obejmuje kawę mieloną i ziarnistą Dallmayr Classic sprzedawaną w opakowaniach o pojemności 500 gramów. Jeśli włożysz do koszyka co najmniej dwa produkty, za jeden z nich nie zapłacisz przy kasie ani grosza. Pamiętaj jednak o pewnej ważnej kwestii – za darmo dostaniesz tańszy spośród wybranych towarów. Wprowadzono też limit – 4 paczki kawy (maksymalnie dwie gratis) na kartę lub aplikację Moja Biedronka. Akcja trwa przez bardzo krótki czas. Obowiązuje tylko 10 marca 2026 roku. Jeśli zrobisz zakupy innego dnia, nie skorzystasz już z tej oferty.

Inna tania kawa w Biedronce

Sporo zaoszczędzić mogą również miłośnicy kawy ziarnistej Oro Lavazza (500 gramów). Gdy kupisz jedną paczkę w cenie 69,99 zł, otrzymasz do 35 złotych zwrotu na kartę lub aplikację Moja Biedronka. Limit łączny to dwie sztuki ze zwrotem na jedno konto lojalnościowe. Ta promocja wygasa w środę, 11 marca. Odzyskaną kwotę można natomiast wykorzystać do 31 marca 2026 roku, wyłącznie poprzez zeskanowanie karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Dodatki do kawy taniej w Biedronce z kartą lub aplikacją

Jeśli lubisz kawę z mlekiem, to z pewnością ucieszy cię wiadomość, że Biedronka obniżyła cenę dobrego nabiału UHT. Wypasione (3,2%) marki Mlekovita kosztuje teraz tylko 1,99 zł. Rabat nalicza się jednak dopiero przy nabyciu 6 sztuk. Limit dzieny to 12 kartonów na jedno konto lojalnościowe.

Mniej zapłacisz też za popularną Łączkę (3,2%) od Mlekovity. Jeżeli kupisz od razu 6 litrów, to na każdy z nich wydasz tylko 1,49 zł. Regularna cena wynosi 3,69 zł za sztukę. W tym przypadku też obowiązuje limit dzienny – 12 opakowań na kartę lub aplikację Moja Biedronka.

W domu możesz też zrobić kawę kuloodporną. Wystarczy, że do „małej czarnej” dodasz trochę tłuszczu. Teraz sieć rozdaje za darmo Masło Polskie marki Mlekovita w ramach akcji „1+1 gratis”. Każda z 2 sztuk kosztuje tylko 2,99 zł. Limit dzienny to 6 sztuk na jedno konto Moja Biedronka. Wszystkie opisane wyżej promocje na dodatki do kawy obowiązują w tym samym terminie. Kończą się w środę, 11 marca 2026 roku.

