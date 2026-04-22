Te rogaliki robię z 3 składników. Wychodzą kruche i lepsze niż z cukierni

Wracam do tego przepisu, gdy dopada mnie ochota na coś słodkiego, bo czasem najprostsze rozwiązania dają najbardziej spektakularne efekty. Przygotowanie rogalików nie wymaga ani specjalistycznego sprzętu, ani wielkich umiejętności kulinarnych. Często robię je wspólnie z najmłodszymi domownikami. Zabawa przy zwijaniu trójkątów z nadzieniem to świetny sposób na rodzinne popołudnie.

Rogaliki z 3 składników lepsze niż z cukierni

Bazą rogalików jest twaróg. Najlepiej sprawdza się ten półtłusty o zwartej strukturze. Jeśli użyjesz zbyt wodnistego, ciasto pochłonie więcej mąki, a słodkości po upieczeniu będą twarde i nieapetyczne. Zanim przystąpisz do robienia przysmaków, zmiel ser. Możesz też przecisnąć go przez praskę. Pozwoli ci to wyeliminować grudki i uzyskać gładkie, jednolite ciasto.

Masło pełni funkcję nośnika smaku. Odpowiada też za kruchość wypieków. Podczas pieczenia kawałeczki smarowidła parują, tworząc drobne kieszonki tłuszczu. To właśnie dzięki nim słodkości stają się chrupiące. Pamiętaj, by nie zagniatać masy zbyt długo i wstawić całość do lodówki. Chłodzenie sprawi, że nie będzie się kleić do stolnicy i łatwiej ci będzie ją później rozwałkować.

Czym nadziać rogaliki z 3 składników?

W kwestii nadzienia masz pełną dowolność. Możesz wykorzystać na przykład marmoladę różaną albo powidła śliwkowe. W roli farszu świetnie sprawdzi się również kostka gorzkiej czekolady o wysokiej zawartości kakao lub krem orzechowy. Pamiętaj jednak, by nie przesadzać z ilością poszczególnych dodatków. Ich nadmiar sprawi, że rogaliki stracą swój kształt i popękają w wysokiej temperaturze.

Po zakończeniu pieczenia odczekaj kilka minut, zanim zaczniesz dekorować swoje przysmaki, na przykład z pomocą cukru, pudru, cynamonu czy domowego lukru.

Przepis: Rogaliki z 3 składników Kruche, delikatne i banalnie proste. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 16 Liczba kalorii 145 w każdej porcji Składniki Na ciasto: 150 g zimnego masła

200 g zmielonego twarogu półtłustego

200 g mąki pszennej Dodatkowo: dowolne nadzienie Sposób przygotowania Robienie castaDo zmielonego twarogu dodaj zimne masło oraz przesianą mąkę. Zagnieć szybko gładkie i jednolite ciasto. Chłodzenie ciastaZ ciasta uformuj kulę, owiń ją szczelnie folią spożywczą i odłóż do lodówki na minimum godzinę Formowanie rogalikówSchłodzone ciasto podziel na dwie części. Każdą rozwałkuj na kształt koła i podziel nożem na 8 równych trójkątów. Na szerszą część każdego trójkąta nałóż niewielką ilość ulubionego nadzienia. Zwijaj ciasno w stronę wierzchołka, formując rogaliki. Pieczenie rogalikówUkładaj rogaliki na blasze z papierem do pieczenia. Piecz w 180°C (termoobieg) przez około 15 minut, aż staną się złociste.

Czytaj też:

Są lżejsze niż placki ziemniaczane, a sycą na długo. Robię je non stopCzytaj też:

Dorzucam do ciasta 3 sztuki zamiast cukru. Gofry wychodzą miękkie i puszyste jak nigdy