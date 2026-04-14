Dorzucam do ciasta 3 sztuki zamiast cukru. Gofry wychodzą miękkie i puszyste jak nigdy

Te gofry świetnie wpisują się w ideę niemarnowania żywności. Powstają z użyciem produktu, który większość osób wyrzuca. Ja dodaję go do ciasta. Już trzy sztuki sprawiają, że, masa nabiera wyraźnej słodyczy i nie wymaga cukru. Efekt widać od razu po wyjęciu przysmaków z gofrownicy. Mają miękki, lekko wilgotny środek i wyrazisty aromat.

Co dodać do gofrów, by były miękkie i aromatyczne?

Do ciasta wrzucam trzy banany i dokładnie je rozgniatam albo blenduję. Im bardziej miękkie owoce, tym lepszy efekt. Ja wybieram zwykle te lekko przejrzałe z ciemnymi plamami na skórce. Możesz je spokojnie wykorzystać nie tylko do przygotowania gofrów, ale też innych placuszków, na przykład naleśników. Miękki, słodki miąższ świetnie sprawdza się jako naturalny słodzik koktajli, owsianek czy ciasteczek. Co więcej, to doskonała baza domowych lodów.

Sekret puszystych i chrupiących gofrów bananowych

Domowe gofry często wychodzą „gumowate”. Znalazłam jednak świetny sposób na uniknięcie tej kulinarnej „katastrofy”. Dolewam do ciasta wodę gazowaną. Dzięki niej masa staje się lżejsza i lepiej wyrasta. Kluczem do sukcesu jest również piana z białek. To właśnie te dwa składniki zmieniają gofry w puszysty przysmak. Pamiętaj też o dobrym rozgrzaniu gofrownicy. Jeśli przystąpisz do pieczenia zbyt szybko, gofry stracą na chrupkości i nie będą już tak dobre.

Z czym podawać gofry bananowe?

Gofry bananowe najlepiej smakują, gdy są jeszcze ciepłe. U mnie najczęściej lądują na talerzu w towarzystwie gęstego jogurtu naturalnego i świeżych owoców, na przykład malin albo borówek. Ich lekka kwasowość świetnie kontrastuje ze słodyczą ciasta. Często posypuję też przysmaki posiekanymi orzechami. Unikam dodatków w postaci miodu albo syropu klonowego. Gofry są dla mnie wystarczająco słodkie.

Przepis: Gofry bananowe Są pyszne i aromatyczne. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 280 w każdej porcji Składniki 1 szklanka mleka

pół szklanki wody gazowanej

2,5 szklanki mąki

3 dojrzałe banany

2 jajka

2 łyżki oleju

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOddziel żółtka od białek. Obierz banany. Białka ubij ze szczyptą soli na sztywną pianę. Rozgnieć banany lub zmiksuj je na gładką masę. Łączenie składnikówDo bananów dodaj żółtka, mleko, wodę gazowaną oraz 2 łyżki oleju. Wymieszaj całość. Do powstałej masy wsyp mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Miksuj krótko do połączenia składników. Na koniec dodaj ubitą pianę z białek i wmieszaj ją delikatnie szpatułką. Pieczenie gofrówWlewaj ciasto do dobrze nagrzanej gofrownicy. Piecz przez ok. 4-6 min.

