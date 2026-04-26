Nie robię już kremu z masła. Ta karpatka jest lekka, a smakuje jak klasyk

Ta wersja karpatki jest pyszna, kremowa i zaskakująco lekka. Można zajadać się nią bez wyrzutów sumienia nawet na diecie. W dodatku jej przygotowanie nie wymaga włączania piekarnika. Nie trzeba się też „bawić” w robienie ciasta parzonego. Zobacz, w czym dokładnie tkwi sekret tego deseru.

Jak zrobić fit karpatkę bez pieczenia?

Tradycyjne kremy do karpatki opierają się na dużej ilości masła, co drastycznie podnosi kaloryczność każdej porcji ciasta i obciąża układ trawienny. Zastąpienie go skyrem nie tylko obniża zawartość tłuszczu w deserze, ale przede wszystkim znacząco zwiększa podaż białka, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania sytości na dłużej. Połączenie gęstego jogurtu z klasycznym budyniem waniliowym pozwala uzyskać aksamitną masę, która idealnie imituje tradycyjne nadzienie karpatki. Wybierając budyń do tego przepisu, zwróć uwagę na jego skład. Najlepiej sprawdzają się produkty bez dodatku cukru. Spód fit karpatki robię z herbatników. Najczęściej sięgam po ciasta pełnoziarniste. Dostarczają błonnika, który – podobnie jak białko – świetnie hamuje głód.

Wskazówka: Jeśli nie masz pod ręką herbatników, możesz wykorzystać krakersy lub inne ciastka. W roli spodu do karpatki świetnie sprawdzi się też groszek ptysiowy.

Przepis: Fit karpatka bez pieczenia Świetnie smakuje i nie obciąża żołądka. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 26 min. Liczba porcji 9 Liczba kalorii 260 w każdej porcji Składniki 18 herbatników

80 g budyniu waniliowego

700 ml mleka

300–400 g skyru waniliowego Opcjonalnie: 2–3 łyżki cukru lub innego słodzidła (jeśli używasz budyniu bez cukru) Sposób przygotowania Układanie spoduUłóż pierwszą warstwę herbatników na dnie naczynia. Rozłóż je ciasno, żeby krem później dobrze się trzymał. Jeśli trzeba, lekko połam kilka sztuk i wypełnij wolne miejsca. Robienie kremuUgotuj budyń na mleku według instrukcji na opakowaniu. Mieszaj go energicznie, żeby nie zrobiły się grudki. Gdy masa lekko przestygnie, dodaj skyr waniliowy i dokładnie wymieszaj do uzyskania gładkiego kremu. Wykańczanie deseruWylej część kremu na herbatniki i równo go rozprowadź. Przykryj go drugą warstwą ciastek, a następnie wyłóż resztę kremu lub zakończ od razu warstwą herbatników, jeśli robisz niższą wersję.

O czym pamiętać, robiąc fit karpatkę?

Fit karpatka nie potrzebuje piekarnika, ale powinna spędzić trochę czasu w lodówce. Dwie godziny to minimum. Niska temperatura sprawi, że masa stężeje, herbatniki zmiękną, a ciasto będzie się lepiej kroić. Jeśli chcesz, możesz pominąć ten krok i nie czekać z podawaniem deseru. Gotowy przysmak warto udekorować, na przykład świeżymi owocami. Dobrze sprawdzą się borówki amerykańskie, maliny czy kiwi. Mają lekko kwaskowy smak, który świetnie „przełamie” słodycz kremu. Sprawi, że całość nabierze bardziej orzeźwiającego charakteru.

