Kawy znanych marek nawet 60 procent taniej. Zostały tylko 3 dni

Kawa jest jednym z najczęściej spożywanych produktów spożywczych. Dlatego jej zapasy zwykle szybko się kończą. Znane sieci doskonale zdają sobie z tego sprawę. Dlatego chętnie organizują różnego rodzaju akcje rabatowe na „małą czarną”, które cieszą się sporym zainteresowaniem miłośników kofeinowego naparu. Tym razem ciekawe promocje zorganizowała Stokrotka. By z nich skorzystać, nie musisz posiadać żadnej specjalnej karty ani aplikacji. Nie ma też żadnych narzuconych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę produktów nabywanych w ramach danej oferty. Liczy się jednak czas. Tego jest niewiele, bo tylko 3 dni. Rabaty wygasają już w środę, 17 czerwca 2026 roku. Trzeba się spieszyć.

Eduscho taniej w Stokrotce

Stokrotka przecenia wszystkie kawy Eduscho Tchibo Family w opakowaniach o pojemności 200-1000 gramów. Możesz dowolnie mieszać różne rodzaje. Pamiętaj jednak o pewnej ważnej kwestii. Rabat naliczy się przy kasie tylko na co drugi produkt. Jeśli włożysz do koszyka tylko jedną paczkę, nie zaoszczędzisz. Nie przegap tego szczegółu, bo obniżka sięga aż 60 procent.

Inne rabaty na kawę w Stokrotce

Taniej możesz kupić też kawę mieloną. Stokrotka przecenia dwa produkty – Lavazzę Qualita Oro oraz Wosebę Mocca Fix Gold. Pierwsza sprzedawana jest w puszce o pojemności 250 gramów i kosztuje 36,99 zł zamiast 39,99 zł. Za drugą zapłacisz tylko 29,99 zł, czyli niespełna dwa złote mniej niż zwykle. Tyle wydasz na opakowanie o wadze 500 gramów. A jeśli wolisz kawę ziarnistą, nie martw się. Na ciebie też czekają obniżki. Sieć przygotowała promocję na Jacobs Origins. Do wyboru masz różne rodzaje. Jedna kilogramowa paczka to wydatek 64,99 zł. Oszczędzasz 20 złotych na sztuce, bo regularna cena produktu wynosi 84,99 zł.

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