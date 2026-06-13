Kilkanaście sekund i pomidory same tracą skórkę. Wrzątek nie jest potrzebny

Szykujesz domowy sos do makaronu albo pożywną zupę i chcesz szybko obrać pomidory? Tradycyjna metoda z wykorzystaniem wrzątku bywa uciążliwa. Długo szukałam sposobu, który mógłby ją zastąpić. W sieci krąży mnóstwo kulinarnych porad, ale wiele z nich to niestety zwykłe farmazony, które zupełnie nie sprawdzają się w praktyce. Wreszcie udało mi się jednak znaleźć prosty, a co najważniejsze skuteczny patent.

Obieranie pomidorów ze skórki ma znaczenie

Pomidory dostarczają wielu cennych związków, między innymi witaminy C, potasu i likopenu. Ich skórka też ma wiele do zaoferowania. Jednak dla wielu osób jest ciężkostrawna. Może powodować dolegliwości gastryczne, na przykład w postaci wzdęć czy bólów brzucha. Dlatego eksperci zalecają, by ją usuwać. Wspomina o tym dr Magdalena Cubała w jednym z materiałów udostępnionych w mediach społecznościowych.

Zazwyczaj mówi się, że w skórkach jest dużo witamin i powinniśmy je jeść. Jednak ze skórką pomidora należy zachować ostrożność, szczególnie jeśli mamy wrażliwy układ pokarmowy. Skórka wprawdzie zawiera sporo wartości, ale zbudowana jest w znaczącej ilości z celulozy, która nie jest trawiona ani przez sok żołądkowy ani przez enzymy trawienne. U osób z wrażliwym przewodem pokarmowym skórka może powodować podrażnienia – wyjaśnia specjalistka.

Metoda na usunięcie skórki z pomidorów

Zapomnij o oblewaniu pomidorów wrzątkiem. W ich obraniu pomóc ci może zwykła mikrofalówka. Wystarczy, że natniesz skórkę, tworząc znak X w spodniej części każdego egzemplarza, a potem ułożysz je wszystkie na talerzu, wstawisz do urządzenia, a następnie podgrzejesz przez kilkanaście sekund. Gdy przestygną, skórka sama zacznie odchodzić. Jeśli chcesz przyspieszyć cały proces, wrzuć je na chwilę do zimnej wody.

Ta metoda działa, bo wprawia w wibracje cząsteczki wody zawarte w pomidorze, co błyskawicznie generuje parę i wysoką temperaturę. Nagromadzona tuż pod skórką para powoduje, że „osłonka” zaczyna ona pękać i bez problemu oddziela się od miąższu. Patent najlepiej sprawdza się przy przygotowywaniu sosów, zup i domowych przecierów pomidorowych. Jeśli chcesz tylko zrobić kanapki, sięgnij po klasyczny trik z wrzątkiem.

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