Zamiast banana sięgam po ten owoc. Ma więcej błonnika i lepiej wpływa na trawienie

Banany należą do jednych z najpopularniejszych owoców na świecie, również w Polsce. Są łatwo dostępne przez cały rok i stosunkowo tanie. To sprawia, że chętnie sięga po nie wiele osób, w tym ja. Wyróżniają się przyjemnym, słodkim smakiem oraz miękką konsystencją. Są więc wygodną i szybką przekąską. Ich dużą zaletą jest także wysoka zawartość potasu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu nerwowego. Ostatnio jednak w moim domu mocną konkurencją dla bananów zrobiły się inne owoce. Chodzi o gruszki.

Lepsze od bananów

Gruszka średniej wielkości dostarcza około 6 g błonnika, podczas gdy banan ma go zazwyczaj o połowę mniej (ok. 3 g). Gruszki są bogate w pektyny. To błonnik rozpuszczalny, który skuteczniej obniża poziom „złego” cholesterolu (LDL) i poprawia trawienie. Te owoce mają również niższy indeks glikemiczny. Gruszki mają IG na poziomie około 30–38, natomiast banany (zwłaszcza dojrzałe) osiągają wartości od 50 do nawet 60. Po zjedzeniu gruszki poziom cukru we krwi rośnie wolniej. To zapobiega napadom głodu. Jest też bezpieczniejsze dla osób z insulinoopornością.

Gruszki składają się w około 84 procentach z wody, co też jest ich dużą zaletą. Dzięki temu są też bardziej odpowiednie podczas redukcji masy ciała. Gruszki są jednym z nielicznych owoców zawierających bor. Jest to pierwiastek wspomagający zatrzymywanie wapnia w organizmie. Jest to kluczowe w profilaktyce osteoporozy.

Jak wykorzystać gruszki w kuchni?

Aby w pełni wykorzystać prozdrowotne właściwości gruszki, zawsze jedz ją ze skórką. To właśnie w niej znajduje się najwięcej flawonoidów przeciwzapalnych oraz większość wspomnianego błonnika. I choć najpopularniejsze jest jedzenie gruszki „solo”, jako szybkiej przekąski.

Świetnie sprawdzają się na surowo, jako dodatek do sałatek. Dobrze smakują szczególnie w połączeniu z serem pleśniowym, orzechami i lekkim dressingiem. Można je także piec lub karmelizować. Dzięki czemu nabierają głębokiego, słodkiego smaku i pasują do deserów, takich jak tarty czy ciasta. Gruszki dobrze komponują się również z daniami wytrawnymi. Będą odpowiednim dodatkiem do mięs lub składnik sosów. Moja babcia zawsze przygotowywała z nich też przetwory, takie jak dżemy, kompoty czy musy. Koniecznie wypróbuj też trik z gruszką do wątróbki.

