Zamiast batonów sięgam po 3 sztuki. Słodkie jak karmel i hamują apetyt na długo

Wyobraź sobie przekąskę, która smakuje jak słodki karmel, ma aksamitną konsystencję, a w dodatku świetnie smakuje i wspomaga zrzucanie nadprogramowych kilogramów. To właśnie czerwone (chińskie) daktyle, znane też jako jujuba lub głożyna pospolita. Owoce te, należą do rodziny Rhamnaceae. Mają przyjemny, lekko słodki smak. Cieszą się dużą popularnością w krajach azjatyckich. W Polsce praktycznie nikt o nich nie słyszał. A szkoda, bo mają wiele cennych właściwości. Sprawdź, co dokładnie potrafią.

Dlaczego suszone owoce jujuba to dobra alternatywa dla słodyczy?

Suszone czerwone daktyle są uznawane za żywność funkcjonalną. Obfitują w wiele cennych związków bioaktywnych. Zawierają między innymi polisacharydy, polifenole, aminokwasy, kwasy tłuszczowe, alkaloidy oraz witaminy i składniki mineralne. Dostarczają też sporej dawki błonnika, który zapewnia długie uczucie sytości i zmniejsza ryzyko podjadania między posiłkami. Tym samym ułatwia kontrolowanie masy ciała. Badania kliniczne dowodzą, że regularne spożywanie tych owoców ma bezpośredni wpływ na redukcję wskaźnika BMI oraz obwodu talii.

Uczestnicy otrzymywali 30 g suszonego proszku z jujube lub placebo i proszeni byli o spożycie połowy proszku o godzinie 10 rano, a pozostałej części o 16 po południu. Porównanie międzygrupowe wykazało znaczną poprawę w zakresie obwodu talii, poziomu trójglicerydów oraz cholesterolu frakcji HDL w grupie jujube w porównaniu do grupy placebo. Ponadto, w porównaniu z grupą kontrolną, spożycie jujube doprowadziło do znaczącej poprawy w wyniku dotyczącym poziomu stresu – czytamy w artykule „The effects of jujube (Ziziphus jujube) on metabolic and mental health outcomes in patients with metabolic syndrome: A randomized controlled trial”.

Inne właściwości głożyny pospolitej

Głożyna pospolita to prawdziwa tarcza dla serca i układu krążenia. Specjaliści podkreślają, że potrafi obniżyć ciśnienie tętnicze oraz poprawić wrażliwość tkanek na insulinę, co jest niezwykle ważne w profilaktyce cukrzycy typu drugiego. Co więcej, jujube wykazują działanie uspokajające i neuroprotekcyjne. Chronią mózg przed stresem oksydacyjnym i procesami starzenia. Naukowcy sugerują, że zawarte w nich składniki odgrywają ważną rolę w profilaktyce wielu przewlekłych chorób. Pamiętaj jednak, że nawet najlepszy produkt nie zastąpi zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej.

