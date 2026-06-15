Niepozorna bułka z Lidla syci lepiej niż kajzerka. Ekspertka pokazała skład

Wiele osób wychodzi z założenia, że pieczywo z supermarketu to „samo zło” pełne spulchniaczy i zbędnych dodatków. Agnieszka Pocztarska, twórczyni portalu Czytamy Etykiety postanowiła sprawdzić, czy te przekonania znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. W tym celu przeanalizowała skład bułek na sklepowych półkach Lidla. Znalazła tam prawdziwe „perełki”, które można wrzucać do koszyka bez najmniejszych wyrzutów sumienia.

Te bułki w Lidlu kupuj bez wahania

Pierwszym polecanym przez ekspertkę wyborem jest grahamka. Wypada zdecydowanie lepiej niż klasyczna pszenna bułka. Stugramowa porcja dostarcza 267 kalorii, a także sporych ilości białka i błonnika – odpowiednio 9,1 i 4 g. Dzięki temu zapewnia dłuższe uczucie sytości niż na przykład typowa kajzerka. Za pewien mankament tej propozycji ekspertka uznaje obecność oleju rzepakowego oraz słodu pszennego w składzie, a także dużą ilość soli (1,4 g w 100 gramach). Do koszyka warto wkładać również bułkę z kiełkami żyta. Jej skład jest naprawdę prosty i nie zawiera żadnych zbędnych dodatków.

Mogłaby jednak dostarczać więcej błonnika [w 100 gramach ma go 3,8 g – przyp. red]. Może to być smaczna opcja od czasu do czasu – zauważa ekspertka w opublikowanym materiale.

Agnieszka Pocztarska chwali również bułkę wysokobiałkową, choć jednocześnie podkreśla, że nie jest to produkt o idealnym składzie. „Tutaj jest podobny problem ze słodem jak w poprzedniej, ale ta bułka została wyróżniona za świetne wartości odżywcze! Wysoka wartość białka i błonnika oraz dodatek ziaren sprawiają, że nasyci na dłużej. Warto jednak mieć na uwadze wysoką zawartość soli” – zaznacza specjalistka.

Słód jęczmienny w pieczywie

Słód jęczmienny w sam w sobie nie jest problemem. Producenci często wykorzystują go jednak do „ulepszania” swoich wyrobów. Ten dodatek nadaje bułkom i chlebom ciemniejszy kolor oraz lekko karmelowy aromat, które wielu osobom kojarzy się z pieczywem razowym lub pełnoziarnistym. Innymi słowy, obecność słodu w składzie nierzadko sprawia, że dane pieczywo wygląda na zdrowsze, również wtedy, gdy jego bazą jest klasyczna oczyszczona mąka pszenna. Dlatego warto zachować czujność.

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