Ziemniaki z wczoraj zamieniam w obiad. Z jednym dodatkiem każdy prosi o dokładkę

Kiedy wracam do domu po wyczerpującym dniu, rzadko mam siłę na żmudne i długie gotowanie. Zwykle zerkam wtedy do lodówki w poszukiwaniu resztek z poprzedniego obiadu. Zawsze robię podwójną porcję ziemniaków, bo wiem, że następnego dnia te niepozorne warzywa „uratują” nasz jadłospis. Moi bliscy wręcz czekają, aż je wyciągnę i odsmażę. Dawniej po prostu wrzucałam pokrojone bulwy na gorący tłuszcz. Szybko jednak odkryłam, że połączenie ich z jednym prostym dodatkiem wznosi danie na zupełnie nowy poziom. Zamiast marnować jedzenie, daję składnikom drugie życie i mam sycący posiłek w kilkanaście minut.

Prosty patent na sycący obiad z patelni

Wystarczy połączyć ziemniaki z boczkiem. Wcześniej trzeba go jednak odpowiednio przygotować. Zawsze kroję mięso na mniejsze kawałki i wrzucam je na całkowicie suchą patelnię. Czekam cierpliwie, aż wytopi się z nich cały tłuszcz i powstaną mocno złociste, chrupiące skwarki. Gdy tak się stanie przekładam przysmaki na osobny talerz. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi nie spalą się i nie zgorzknieją podczas późniejszego podsmażania reszty składników.

Na mocno rozgrzanym, wytopionym tłuszczu układam grube plastry ostudzonych ziemniaków. Tutaj pojawia się najważniejsza zasada, o której musisz pamiętać, jeśli używasz świeżo ugotowanych kartofli. Warzywa muszą dobrze odparować na sitku, zanim trafią na patelnię. W przeciwnym razie – gorące, pełne wody kawałki, natychmiast zaczną się dusić, zamiast smażyć. W efekcie nie będą chrupać.

Wskazówka: Jeśli lubisz wyraziste smaki, dorzuć na patelnię pod koniec smażenia ziemniaków odrobinę wędzonej papryki lub granulowanego czosnku, żeby jeszcze bardziej podkręcić aromat całego dania i dodać mu charakteru.

Przepis: Ziemniaki z patelni To proste danie zachwyca smakiem i aromatem. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 449 w każdej porcji Składniki 1 kg ugotowanych ziemniaków

200 g boczku

sól i pieprz Sposób przygotowania Smażenie boczkuPokrój boczek w niewielką kostkę lub paseczki. Smaż go na suchej patelni, aż mocno się przyrumieni i powstaną skwarki. Smażenie ziemniakówNa gorącym tłuszczu, który został po smażeniu boczku ułóż pokrojone w plastry ziemniaki. Obsmaż je dokładnie z obu stron, do uzyskania złocistej, chrupiącej skórki. Gdy się przyrumienią, dodaj odłożony boczek i smaż całość razem przez 3-4 minuty.

Ziemniaki z patelni – propozycja podania

Ziemniaki z patelni z boczkiem świetnie smakują „w towarzystwie” marynowanych grzybków albo ogórków kiszonych lub konserwowych. Znakomicie sprawdzi się również surówka na bazie sezonowych warzyw i drobno posiekana zielenina, na przykład koperek lub natka pietruszki. Możesz też wykorzystać szczypiorek. Dzięki niemu danie zyska dodatkowy „element chrupkości”.

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