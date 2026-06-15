Kawa w cenie na medal. Obniżki sięgają nawet 25 zł, ale jest haczyk

Szukasz dobrej kawy w niskiej cenie? Masz ją na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że pójdziesz na zakupy do Aldi. Sieć rusza z promocjami na wiele znanych marek. Nie potrzebujesz karty ani aplikacji na telefon, by z nich skorzystać. Musisz jednak uważać na limity, bo niemal każda z ofert ma pewne ograniczenia.

Kawy Dallmayir i Jacobs w niższej cenie

Taniej możesz kupić między innymi produkty marki Dallmayir. Promocja obejmuje kawę mieloną Classic Intense oraz kawę ziarnistą Classic (500 g). Możesz je dowolnie mieszać. Jeśli włożysz do koszyka co najmniej dwie sztuki za każdą z nich zapłacisz 41 procent mniej niż zazwyczaj – 26,99 zł zamiast 45,99 zł. W przeciwnym razie nie zaoszczędzisz ani grosza. Pamiętaj o obowiązujących ograniczeniach. Limit to 4 paczki na klienta.

Spore obniżki czekają też na miłośników rozpuszczalnej „małej czarnej” – Jacobs Cronat Gold. Opakowanie o pojemności 200 gramów kosztuje teraz tylko 24,99 zł. Rabat nalicza się jednak dopiero przy zakupie minimum dwóch słoików. Na jedną sztukę wydasz tyle, co zwykle, czyli 37,89 zł. W przypadku Jacobsa limit jest mniejszy i wynosi 2 kawy na klienta.

Obie opisane promocje obowiązują w tym samym terminie. Zaczynają się w poniedziałek, a kończą w sobotę. Na uzupełnienie domowych zapasów masz więc aż 6 dni (15-20 czerwca).

Tania Lavazza w Aldi

Aldi przecenia również popularną włoską kawę. Sporo – bo aż 25 złotych – możesz zaoszczędzić na zakupie kawy ziarnistej Lavazza Qualita Oro. Teraz za paczkę o pojemności 500 gramów zapłacisz 49,99 zł, a nie jak dotychczas 74,99 zł. Jednak to nie koniec dobrych wiadomości. Tym razem sieć nie narzuca konsumentom żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o ilość produktów nabywanych w ramach promocji. Możesz wziąć, tyle opakowań ile chcesz, nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu. Promocja na Lavazzę rusza w czwartek i potrwa do soboty (18-20 czerwca 2026).

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