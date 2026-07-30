Ścierasz na tarce? Przestań i zrób placki ziemniaczane 3 razy szybciej

Placki ziemniaczane to pyszne i uniwersalne danie. Wielu osobom właśnie z tą potrawą kojarzy się kuchnia polska. Są proste w przygotowaniu, a dzięki niedrogim składnikom stanowią świetny pomysł na tani i smaczny posiłek. Idealnie sprawdzą się szczególnie w piątek, kiedy wiele osób rezygnuje z jedzenia mięsa i szuka ciekawych bezmięsnych alternatyw.

Przepis na placki ziemniaczane bez tarcia ziemniaków

Uwielbiam te placki, jednak do tej pory przygotowywałam je dość rzadko. Problemem było dla mnie to, że trzeba ścierać ziemniaki na tarce. To żmudne i pracochłonne zajęcie, na które po prostu było mi szkoda czasu. Moja sąsiadka zdradziła mi jednak genialny patent na to, by przyspieszyć przygotowywanie tej potrawy. Chodzi o wykorzystanie już ugotowanych ziemniaków.

Wystarczy przecisnąć je przez praskę lub dokładnie rozgnieść tłuczkiem, a następnie połączyć z jajkiem, niewielką ilością mąki oraz przyprawami. Później musisz je już tylko uformować na patelni i usmażyć. Jeżeli z kolei chcesz, żeby były zdrowsze, upiecz je w piekarniku. Jeśli masa wydaje się zbyt gęsta, można dodać odrobinę startego surowego ziemniaka lub łyżkę jogurtu naturalnego.

Przepis: Placki ziemniaczane z ugotowanych ziemniaków Te placki są proste w przygotowaniu, a smakują wyśmienicie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 103 w każdej porcji Składniki 600 g ugotowanych ziemniaków

1 jajko

2–3 łyżki mąki pszennej

sól i świeżo mielony pieprz do smaku

szczypta majeranku lub czosnku granulowanego (opcjonalnie)

olej lub masło klarowane do smażenia Sposób przygotowania Rozgniatanie ziemniakówUgotowane i lekko przestudzone ziemniaki przeciśnij przez praskę lub dokładnie rozgnieć tłuczkiem. Mieszanie składnikówDodaj jajko, mąkę oraz przyprawy i dokładnie wymieszaj, aż powstanie jednolita masa. Jeśli masa jest zbyt gęsta, dodaj łyżkę jogurtu naturalnego. Gdy będzie zbyt luźna, dosyp odrobinę mąki lub dodaj niewielką ilość startego surowego ziemniaka. Smażenie plackówNa rozgrzanej patelni z niewielką ilością tłuszczu formuj cienkie placki za pomocą łyżki. Smaż po 3–4 minuty z każdej strony, aż będą złociste i chrupiące.

Pomysły na podanie placków ziemniaczanych

Ogromnym plusem placków ziemniaczanych jest to, że można podawać je na wiele ciekawych sposobów. Dzięki temu nie nudzą się tak szybko. Klasycznym wyborem jest zaserwowanie ich z kwaśną śmietaną lub gęstym jogurtem naturalnym oraz posypanie świeżym szczypiorkiem. Miłośnicy wytrawnych smaków mogą postawić na połączenie tej potrawy z sosem grzybowym, pieczarkowym lub aromatycznym sosem czosnkowym.

Placki świetnie smakują również w wersji na słodko – oprószone cukrem pudrem, z dodatkiem cynamonu, domowych konfitur, miodu czy świeżych owoców. Dobrym pomysłem jest też podanie ich z wędzonym łososiem, twarożkiem z ziołami lub grillowanymi warzywami.

Czytaj też:

Lepsze niż placki ziemniaczane. Z 3 składników, a wszyscy proszą o dokładkę Czytaj też:

Połóż gruby plaster na plackach ziemniaczanych. Patent Karola Okrasy zachwyca smakiem