Ścieram to warzywo zamiast ziemniaków. Placki są lżejsze i chrupią jak złoto

Placki ziemniaczane to klasyk, ale potrafią mocno obciążyć układ pokarmowy. Dlatego już jakiś czas temu zaczęłam szukać dla nich lżejszej alternatywy. Ostatnio natknęłam się w supermarkecie na pewne zapomniane warzywo, Postanowiłam wykorzystać je do przygotowania „zamiennika” dla kartoflanych przysmaków. Muszę przyznać, że to był strzał w dziesiątkę. Pracy przy nich niewiele, a smakują obłędnie. Wystarczy kilkanaście minut, a cała rodzina najada się do syta.

Placki lżejsze niż ziemniaczane

Pierwsze skrzypce w moich plackach gra kalarepa. Jest warzywem niskokalorycznym. Ma zaledwie 27 kcal w 100 gramach. Jednocześnie dostarcza sporych ilości błonnika – około 3,6 g w stugramowej porcji. Włókno pokarmowe w naturalny sposób pobudza jelita do pracy, zapobiegając uciążliwym wzdęciom.

To niepozorne warzywo jest nie tylko smaczne i odżywcze, ale też łatwe w obróbce. Ściera się je bez większego wysiłku co na pewno docenisz, jeśli zależy ci na błyskawicznym przygotowaniu posiłku po długim dniu pracy. Sekret udanych placków tkwi w jednym banalnym zabiegu. Zanim połączysz kalarepę z pozostałymi składnikami, odciśnij ją z nadmiaru wody. W przeciwnym razie masa będzie zbyt rzadka.

Przepis: Placki z kalarepy Złociste, chrupiące i lekkostrawne. Szybka alternatywa dla klasyki. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 180 w każdej porcji Składniki 4 kalarepki (około 1 kg)

2 cebule

4 ząbki czosnku

4 jajka

5 łyżek mąki pszennej

łyżeczka suszonego tymianku

sól, pieprz do smaku Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówKalarepki oraz cebule obierz, a następnie zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Przełóż całość na sito i mocno odciśnij z nadmiaru soku. Na koniec dołóż zgnieciony w prasce czosnek. Łączenie składnikówDo przygotowanej masy warzywnej wbij całe jajka, wsyp tymianek oraz mąkę pszenną. Dokładnie połącz wszystkie składniki łyżką. Dopraw całość solą i pieprzem do smaku. Rozgrzej na patelni cienką warstwę oleju. Kładź łyżką równe porcje ciasta Smażenie plackówRozgrzej patelnię. Nakładaj równe porcje ciasta i smaż z obu stron na rumiany kolor.

Placki z kalarepy – przydatne wskazówki

Jeśli chcesz „podkręcić” smak placków, dorzuć do masy inne warzywa, na przykład startą marchewkę czy drobno pokrojoną czerwoną paprykę. Dobrze sprawdzi się też zielenina, na przykład natka pietruszki, koperek bądź kolendra. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dodać do ciasta więcej przypraw. Możesz śmiało sięgnąć po chili albo wędzoną paprykę. Już szczypta doda przysmakom charakteru. Podawaj je z kleksem kwaśnej śmietany, gęstego jogurtu greckiego albo z plastrem wędzonego łososia. Wybór należy wyłącznie do ciebie. Wspaniale smakują też „solo”.

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