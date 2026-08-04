Dietetyczka znalazła w Lidlu jogurt z 2 składników. Ma 60 proc. owoców i witaminę D

Robisz zakupy w Lidlu? Wypróbuj ten niepozornie wyglądający nabiał. Zdaniem dietetyczki klinicznej Pauliny Maj to „świetna alternatywa na szybką przekąskę” lub drugie śniadanie. Można go wszędzie ze sobą zabrać, na przykład na spacer czy w podróż. Specjalistka poleca go zwłaszcza najmłodszym, ale w przypadku dorosłych też doskonale się sprawdzi. Zobacz dlaczego.

Ten jogurt owocowy z Lidla zdobył uznanie dietetyczki

Ekspertka radzi, by sięgać po „Piratki”. Występują w różnych wersjach smakowych, ale łączy je jedno – prosty skład obejmujący jedynie dwie pozycje. „Baza to niemal 40% jogurtu i aż 60% owoców. Mamy tu zero dodanego cukru i sztucznych barwników. A do tego super bonus. Jogurt jest wzbogacony o witaminę D” – wskazuje Paulina Maj w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Związek ten pełni w organizmie wiele ważnych funkcji. Przede wszystkim wspiera wchłanianie wapnia i fosforu, dzięki czemu pomaga utrzymać mocne kości i zęby. Uczestniczy też w pracy mięśni oraz układu odpornościowego. Jego odpowiedni poziom ma znaczenie dla sprawności całego organizmu, a niedobór może sprzyjać osłabieniu, bólom kostno-mięśniowym i większej podatności na infekcje. „Okazuje się, że da się zrobić świetny, gotowy produkt bez zbędnej chemii, który dzieciaki uwielbiają!” – podsumowuje dietetyczka.

Te dodatki sprawią, że jogurt nasyci na dłużej

Jeśli chcesz zrobić z jogurtu bardziej sycącą przekąskę, dorzuć do niego garść posiekanych drobno orzechów lub płatków owsianych. Te produkty to cenne źródło błonnika pokarmowego, który usprawnia trawienie, przyspiesza perystaltykę jelit i zapobiega zaparciom. Skutecznie hamuje też uczucie głodu.

Czytaj też:

Kefir czy maślanka? Oba są zdrowe, ale jeden działa na jelita o niebo lepiej Czytaj też:

Polacy wciąż kupują ten ser. Dietetyk radzi odłożyć go z powrotem na półkę