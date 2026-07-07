Zapomnij o arbuzie. Ten letni owoc ma znacznie więcej witamin i błonnika

Latem bardzo chętnie sięgamy po arbuza. Ten soczysty owoc zawiera około 90 proc. wody, dzięki czemu doskonale gasi pragnienie i pomaga nawodnić organizm. Jego słodki smak oraz przyjemnie chłodzący miąższ sprawiają, że jest idealną przekąską w upalne dni. Okazuje się jednak, że równie smaczny, a jeszcze zdrowszy jest melon.

Ma więcej witamin niż arbuz

Melon jest owocem, który pochodzi z rodziny dyniowatych, czyli tak samo jak wspomniany arbuz, ale też dynia czy ogórek. Najpopularniejsze odmiany to kantalupa i melon miodowy. Ten owoc, podobnie do arbuza, również w przeważającej części składa się z wody. Jest to aż 90 procent. Ma jednak znacznie więcej witaminy C – od 6 do 26 mg/100 g (w zależności od odmiany), a także witaminy A (w postaci beta-karotenu). Owoc ten jest także bogaty w witaminy A, D, P oraz witaminy z grupy B (są istotne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego).

Melon w porównaniu do arbuza ma też zdecydowanie więcej błonnika pokarmowego, dzięki czemu lepiej syci, wspomaga trawienie i zapobiega gwałtownym skokom cukru we krwi. To też bogactwo potasu, który wspiera serce i pomaga regulować ciśnienie tętnicze. Jest też świetnym źródłem minerałów takich jak magnez, fosfor, żelazo, wapń czy też jod.

Pomysły na podanie melona

Melon świetnie smakuje sam, ale równie dobrze sprawdza się jako składnik wielu letnich przekąsek i dań. Można dodać go do sałatki z fetą, miętą i ogórkiem, przygotować orzeźwiające smoothie lub domową lemoniadę. Doskonale komponuje się także z jogurtem, owocami i granolą w formie lekkiego śniadania lub deseru. Ciekawym pomysłem są również szaszłyki owocowe, kostki melona schłodzone w zamrażarce. Możesz też zrobić z niego świetną przystawkę. Wystarczy, że owiniesz ten owoc szynką parmeńską. Takie połączenie smakuje naprawdę doskonale. W upalne dni świetnie sprawdzi się chłodnik z melona.

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