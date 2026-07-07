Markowa kawa za 6,99 zł zamiast 37,99 zł. Bez aplikacji, ale z limitem 4 sztuk

Ceny kawy potrafią zaskoczyć. Jednak tym razem to pozytywna niespodzianka. Miłośnicy „małej czarnej” powinni czym prędzej ruszyć do Aldi. Czekają tam na nich obniżki znanych i lubianych marek. Zaoszczędzić można naprawdę sporo, bo jeden z rabatów sięga aż 81 procent. Wszystkie opisane promocje dobiegają końca 11 lipca 2026 roku. By z nich skorzystać, nie musisz posiadać żadnej karty ani aplikacji lojalnościowej. Wystarczy, że przyjdziesz i zrobisz odpowiednie zakupy.

Kawy rozpuszczalne i mielone w Aldi z dużym rabatem

Sieć zorganizowała promocję na wszystkie kawy rozpuszczalne znajdujące się w ofercie. Możesz dowolnie mieszać różne marki i łączyć je zestawy. Do wyboru masz między innymi Nescafé Classic, Jacobs, Dallmayr Gold czy Barissimo Crema. Kosztują teraz 40 procent mniej niż zazwyczaj. Rabat nalicza się jednak dopiero na co drugi produkt i obejmuje wyłącznie tańsze spośród wybranych artykułów. Jest też dobra wiadomość. Aldi nie wspomina o żadnych ograniczeniach, jeśli chodzi o liczbę kaw nabywanych w ramach tej akcji.

Prawdziwa okazja cenowa czeka jednak na miłośników innego produktu. Najwyższa obniżka dotyczy kawy mielonej Eduscho Family w opakowaniach o pojemności 500 gramów. Jeśli włożysz do koszyka co najmniej dwie sztuki, za jedną z nich zapłacisz 6,99 zł zamiast 37,99. Oszczędzisz więc ponad trzydzieści złotych na jednym opakowaniu. W tym przypadku obowiązuje jednak limit – 4 paczki na jednego klienta (w tym dwie z upustem).

Włoska kawa taniej o 20 zł i

Preferujesz włoską „małą czarną”? Dobrze się składa, bo Aldi przeceniło również kawę ziarnistą Segafredo Intermezzo (opakowanie 1 kg). Jej cena „spadła” z 64,99 zł do 44,99 zł za sztukę. Warunek jest jeden – musisz wziąć minimum dwa opakowania za jednym razem. Limit wynosi 4 paczki na jeden paragon.

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