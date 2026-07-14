Obtocz w tym kalafiora i usmaż. Rodzina zje cały talerz i poprosi o dokładkę

Teraz trwa sezon na kalafior, dlatego właśnie o tej porze roku smakuje on najlepiej. Jest wyjątkowo świeży i cudownie delikatny. Doskonale sprawdza się w wielu potrawach. Warto wykorzystać ten moment i sięgać po kalafior jak najczęściej, można przygotować z niego kremowe zupy, chrupiące kotleciki, zapiekanki, sałatki czy pieczone różyczki z ulubionymi przyprawami. Sezonowe warzywa to nie tylko najlepszy smak, ale także świetny sposób na urozmaicenie codziennego jadłospisu.

Chrupiąca przekąska z kalafiora

Jedną z moich ulubionych potraw z kalafiora jest prosta przekąska. Sprawdzi się zarówno jako dodatek do obiadu, kolacja, ale też po prostu przegryzka „na ciepło”. Chrupiąca panierka sprawi, że na pewno nie skończysz na jednym kawałku. Wszyscy moi domownicy zajadają się kalafiorem w tej formie. Różyczki kalafiora są wcześniej lekko podgotowane, a następnie obtoczone w lekkim cieście przygotowanym z mąki, mleka, wody gazowanej i jajka z dodatkiem aromatycznych przypraw. Po usmażeniu nabierają apetycznego koloru i chrupkości. Dużym plusem jest to, że świetnie smakują zarówno „na ciepło”, jak i w wersji zimnej, na przykład z sosem czosnkowym.

Przepis: Kalafior w cieście To świetna przekąska, która zachwyci każdego. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 669 w każdej porcji Składniki 1 średni kalafior

1 szklanka mąki pszennej

1 szklanka mleka

½ szklanki mocno gazowanej wody

1 jajko

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta kurkumy

szczypta słodkiej papryki

szczypta chili (opcjonalnie)

sól i świeżo mielony pieprz do smaku

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie kalafioraKalafiora umyj, podziel na różyczki i gotuj przez kilka minut w lekko osolonej wodzie. Powinien pozostać lekko jędrny. Następnie dokładnie odcedź i pozostaw do ostygnięcia. Robienie ciastaW misce połącz mąkę z proszkiem do pieczenia oraz przyprawami. Dodaj jajko, mleko i wodę gazowaną, po czym wymieszaj na gładkie, jednolite ciasto bez grudek. ObtaczanieKażdą różyczkę kalafiora dokładnie zanurz w przygotowanym cieście. SmażenieRozgrzej olej w głębokiej patelni lub garnku. Smaż kalafiora partiami, aż ciasto nabierze złocistego koloru i stanie się chrupiące. Gotowe różyczki przełóż na ręcznik papierowy, aby odsączyć nadmiar tłuszczu.

Rady, jak przygotować tę przekąskę

Jedną z bardzo ważnych zasad podczas przyrządzania tej przekąski jest to, by nie rozgotować kalafiora. W przeciwnym razie dojdzie do „kulinarnej katastrofy”. Ugotuj go tylko do stanu al dente, dzięki czemu różyczki nie będą się rozpadać podczas smażenia. Pamiętaj też o tym, by dokładnie osuszyć je jeszcze przed obtaczaniem w cieście. Nadmiar wilgoci sprawia, że ciasto gorzej przylega i może pryskać podczas smażenia.

Z kolei ciasta, w którym będziesz obtaczać kalafiora, nie mieszaj zbyt długo. Wystarczy połączyć składniki, dzięki temu panierka będzie lżejsza i bardziej chrupiąca. Obtoczonego kalafiora smaż na dobrze rozgrzanym oleju. Jeśli temperatura będzie zbyt niska, kalafior nasiąknie tłuszczem, zamiast uzyskać złocistą, chrupiącą skórkę. Nie wkładaj też zbyt wielu różyczek w tym samym czasie, ponieważ w ten sposób obniżysz temperaturę oleju.

Czytaj też:

Polacy źle jedzą kalafior. Tracą przez to nawet połowę witamin Czytaj też:

Kalafiora nie wrzucam do wrzątku. Ten grecki patent robi z niego świetny obiad