Dietetyczka podała przepis na leniwe z malinami w wersji fit. Jedna porcja to tylko 606 kcal

Kluski leniwe to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych potraw tradycyjnej kuchni polskiej. Przygotowywane z twarogu, mąki i jajek zachwycają prostotą oraz delikatnym smakiem. Od pokoleń goszczą na polskich stołach jako szybki i sycący obiad lub słodki posiłek, traktowany niemal jak deser, podawany z masłem, bułką tartą i cukrem. Okazuje się, że można je przyrządzić także w wersji dietetycznej.

Przepis na kluski leniwe z malinami

Dietetyczka Dominika Hatala podała na swoim Instagramie przepis na kluski leniwe w letniej odsłonie, czyli z malinami. Receptura nie jest jednak klasyczna. Przygotowane danie zawiera mniej kalorii niż to zrobione tradycyjnie. Jedna porcja to tylko 606 kcal. Zawiera też 44,4 g białka. Zamiast cukru ekspertka od zdrowego odżywiania używa erytrytolu, wykorzystuje także półtłusty twaróg i jogurt grecki.

Jeśli ciasto mocno klei się do rąk, delikatnie podsyp je mąką, ale nie dodawaj jej zbyt dużo. Dzięki temu kluski pozostaną miękkie i puszyste. Kluski wyławiaj z wody od razu po wypłynięciu na powierzchnię. Zbyt długie gotowanie może sprawić, że staną się miękkie i stracą swój kształt. Pamiętaj też, by dobrze odsączyć twaróg. Zbyt wilgotny może sprawić, że ciasto będzie wymagało większej ilości mąki. Jeśli z kolei lubisz bardziej wyrazisty smak, zwiększ ilość cynamonu. Maliny możesz dodać zarówno świeże, jak i mrożone. W przypadku mrożonych warto wcześniej je rozmrozić lub krótko podgrzać, aby puściły sok.

Przepis: Kluski leniwe z malinami To danie smakuje naprawdę doskonale, koniecznie je spróbuj zrobić. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 606 Składniki 125 g półtłustego twarogu

1 jajko

10 g erytrytolu

70 g mąki

5 g masła

8 g bułki tartej

cynamon

40 g jogurtu greckiego

60 g malin

odrobina soli Sposób przygotowania Mieszanie składnikówDo miski przełóż twaróg, dodaj jajko, erytrytol oraz szczyptę soli. Całość dokładnie rozgnieć za pomocą praski do ziemniaków lub widelca, aż masa będzie gładka i pozbawiona grudek. Formowanie klusekBlat oprósz mąką, wyłóż na niego przygotowaną masę i uformuj z niej kulę. Następnie podziel ciasto na dwie części i z każdej uformuj wałek (jeśli będzie taka potrzeba, delikatnie podsypuj mąką). Wałki spłaszcz szerokim nożem, a następnie pokrój ukośnie na mniejsze kawałki. GotowanieW dużym garnku zagotuj lekko osoloną wodę. Wrzuć kluski i gotuj je do momentu, aż wypłyną na powierzchnię. Podsmażanie dodatkówNa patelni rozpuść masło, dodaj bułkę tartą, erytrytol oraz cynamon. Następnie przełóż ugotowane kluski na patelnię i dokładnie wymieszaj, aby pokryły się dodatkami. PodawanieTalerz posmaruj jogurtem greckim, wyłóż na niego leniwe kluski i dodaj maliny.

Inne pomysły na to danie

Kluski leniwe świetnie smakują również z klasycznymi dodatkami, takimi jak masło z bułką tartą i cukrem lub cynamonem. Możesz podać je z innymi owocami sezonowymi, np. truskawkami, borówkami, jagodami czy brzoskwiniami. Doskonale komponują się także z jogurtem naturalnym, skyrem lub twarożkiem waniliowym. Jeśli wolisz jeszcze bardziej deserową wersję, wypróbuj je z musem owocowym, prażonymi jabłkami z cynamonem albo posiekanymi orzechami i odrobiną miodu lub syropu klonowego. Koniecznie spróbuj też przyrządzić pyszne kluski leniwe bez grama twarogu.

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