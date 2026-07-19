W Aldi „1+1” gratis dla każdego kawosza, ale tyłko tego dnia. Limit to 4 sztuki

Od poniedziałku do soboty (20-25 lipca 2026 roku) w Aldi kupisz taniej kawę ziarnistą oraz mieloną. Nie potrzebujesz aplikacji ani karty lojalnościowej, żeby skorzystać z tych okazji. To świetny moment, by uzupełnić domowe zapasy. Przepłacisz na każdej paczce, jeśli przegapisz kluczowe terminy, bo jedna z najlepszych ofert trwa zaledwie jeden dzień.

Aldi rozdaje markową kawę w gratisie, ale tylko tego dnia

Prawdziwa perełka cenowa czeka na wielbicieli „małej czarnej” w środę 22 lipca. Tylko w ten jeden dzień można dostać za darmo kawę mieloną Eduscho Family Classic Coffee (500 g) w ramach akcji „1+1 gratis”. Jej regularna cena wynosi 37,99 zł. Wkładasz do koszyka dwa opakowania, a przy kasie płacisz tylko za jedną sztukę. Obowiązuje sztywny limit – cztery paczki na jednego klienta (w tym dwie za darmo). Jeśli pójdziesz do sklepu w inny dzień, nie zaoszczędzisz na wskazanej kawie.

Kawa ziarnista tańsza prawie o połowę

Kolejny zakupowy hit to propozycja dla posiadaczy ekspresów. Przez niemal cały tydzień – od 20 do 25 lipca – wszystkie kawy ziarniste w kilogramowych opakowaniach kupisz znacznie taniej niż zwykle. Rabat sięga 40 procent. Nalicza się jednak w ściśle określonej sytuacji. Jeśli chcesz z niego skorzystać, musisz nabyć co najmniej dwie kawy za jednym razem. Pamiętaj, że upust obejmie tylko tańsze spośród wybranych produktów. Co ważne, Aldi pozwala na dowolne łączenie marek. Nie trzeba brać dwóch takich samych opakowań, by zyskać zniżkę. Jeśli włożysz do wózka tylko jeden produkt, upust nie naliczy się wcale.

Inne tanie kawy w Aldi

Promocja obejmuje również kawę mieloną Jacobs Krönung (500 g). Kosztuje teraz tylko 26,99 zł zamiast 45,99 zł. Obniżka sięga 41 procent. Zaczyna jednak obowiązywać dopiero przy zakupie minimum dwóch sztuk. Tu znów musisz pilnować limitu. Jedna osoba nie może nabyć więcej niż 4 opakowania w ramach akcji.

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