Kolację robię w 15 minut. Dostarcza ponad 28 g białka i syci na długo

Wieczorem często wybieramy to, co najszybsze – kanapki, gotowe przekąski albo jedzenie z dostawą. Dietetyczka Dominika Hatala przekonuje jednak, że przygotowanie ciepłej i sycącej kolacji zajmuje zaledwie kilkanaście minut.

„Tak naprawdę przygotowanie pełnowartościowej pysznej ciepłej i sycącej kolacji, która realnie wspomaga odchudzanie może zająć mniej czasu niż samo oczekiwanie na dostawcę jedzenia i mniej niż bezmyślne przeglądanie Instagrama do poduszki” – zauważa w jednym z nagrań opublikowanych w sieci. Na potwierdzenie swoich słów przedstawia pomysł na szybką i zdrową przekąskę z kilku prostych składników.

Dobra i zdrowa kolacja, czyli jaka?

Wiele osób rezygnuje z jedzenia kolacji. Uznaje, że jej spożywanie sprzyja przybieraniu na wadze. Tymczasem ten ostatni posiłek może paradoksalnie wspomóc utratę masy ciała. Oczywiście, jeśli będzie odpowiednio zbilansowany. Powinien zawierać trzy główne makroskładniki – dobrej jakości białka, tłuszcze oraz węglowodany. Dzięki temu zapewnia długie uczucie sytości, pozwala uniknąć nocnego podjadania. „Węglowodany na noc są super. Pomagają w transporcie tryptofanu do mózgu, który potem przekształca się w serotoninę i melatoninę, dzięki czemu po prostu głęboko spokojnie śpisz i budzisz się zregenerowana” – podkreśla dietetyczka.

Patent na szybką i zdrową kolację w 15 minut

Ten przepis jest genialny w swojej prostocie. Dietetyczka poleca sałatkę caprese. Do jej przygotowania dietetyczka wykorzystuje mozzarellę light, ponieważ ma mniej tłuszczu niż klasyczna. Jednocześnie dostarcza sporej dawki białka. To ono – jak zaznacza Dominika Hatala – „najsilniej tłumi hormon głodu (grelinę) i podkręca metabolizm”. Nie zapomną również o oliwie z oliwek. Zawarte w niej związki zmniejszają ryzyko „skoków” poziomu glukozy we krwi.

Specjalistka do sałatki dorzuca grzanki. Przyrządzanie kolacji zaczyna od przyszykowania pieczywa. „Możesz wrzucić je do tostera na patelnię lub do air fryera. Ja skrapiam je delikatnie oliwą i wrzucam na patelnię. […] Kiedy grzanki są gotowe, jeszcze gorące [kromki – przyp. red] nacieram delikatnie ząbkiem czosnku i tutaj czosnek dosłownie rozpuści się na powierzchni chleba dając genialny aromat” wskazuje ekspertka. Kolacja z jej przepisu dostarcza ponad 28 gramów białka w porcji.

Najwięcej czasu zajmuje przygotowanie grzanek. W tym czasie pokrój pomidora i mozzarellę, dzięki czemu całą kolację zrobisz w około 15 minut.

Przepis: Sałatka caprese Szybka i prosta przekąska, idealna na kolację. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 457 Składniki 140 g pomidora malinowego

125 g mozzarelli light (1 kulka)

10 g oliwy z oliwek (1 łyżka)

6 g zagęszczonego octu balsamicznego (1 łyżka)

6 g świeżej bazylii (około 6 liści)

sól i świeżo mielony pieprz do smaku Dodatkowo: 60 g chleba żytniego na zakwasie (2 kromki)

1 ząbek czosnku

oliwa z oliwek Sposób przygotowania Szykowanie grzanekSkrop delikatnie kromki chleba oliwą i wrzuć na rozgrzaną patelnię lub do tostera. Kiedy będą chrupiące i jeszcze gorące, natrzyj je dokładnie ząbkiem czosnku. Krojenie składnikówUmyj pomidora i odsącz mozzarellę z zalewy. Pokrój oba składniki w miarę cienkie, równe plastry. Składanie sałatkiUłóż na talerzu naprzemiennie plastry pomidora i mozzarelli. Całość skrop resztą oliwy oraz sosem balsamicznym, a następnie dopraw obficie solą i pieprzem. Udekoruj świeżą bazylią.

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